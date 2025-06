Zakończenie roku szkolnego to czas, który dla wielu uczniów i ich rodziców wiąże się z wielkimi emocjami. Ocenami na świadectwie, które uczniowie otrzymają w piątek, 27 czerwca, zapisywane są nie tylko ich wyniki w nauce, ale także otwierają się przed nimi nowe możliwości i perspektywy. Za sprawą świadectwa z biało-czerwonym paskiem, które jest wizytówką wybitnych osiągnięć, uczniowie mogą liczyć na preferencyjne traktowanie podczas rekrutacji do szkół średnich, a także na szansę na uzyskanie prestiżowych stypendiów.

Uczeń ze świadectwem z paskiem po zakończeniu roku szkolnego / Szymon Pulcyn / PAP

Świadectwo z paskiem to wyróżnienie dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej, którzy mają średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę zachowania.

Na świadectwie takim znajduje się biało-czerwony pasek, który symbolizuje wybitne osiągnięcia i daje dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich.

Świadectwo z paskiem - dla kogo

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Taki uczeń otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem z dodatkowo nadrukowaną wzdłuż świadectwa flagą polską w postaci biało-czerwonego pasa. Świadectwo to popularnie nazywane jest świadectwem z czerwonym paskiem.

Wyróżnienie, które otwiera drzwi

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi wynikami w nauce, mogą otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, ozdobione biało-czerwonym paskiem. To nie tylko symbol wybitnych osiągnięć, ale również praktyczna przepustka do dalszej edukacji. W procesie rekrutacji do szkół średnich, gdzie konkurencja jest często duża, świadectwo z paskiem może okazać się decydującym czynnikiem, umożliwiającym dostanie się do wymarzonej placówki.

Punkty w rekrutacji – kiedy każdy ma znaczenie

Przy rekrutacji do szkół średnich, obok wyników z egzaminu ósmoklasisty, duże znaczenie mają oceny na świadectwie. Uczniowie z wybitnymi wynikami w nauce mają szansę na zdobycie dodatkowych punktów, które często decydują o przyjęciu do szkoły. Warto pamiętać, że w tym wyścigu każdy punkt jest na wagę złota, a świadectwo z paskiem może okazać się kluczowym atutem.

Stypendia – nagroda za wysiłek i talent

Średnia ocen ma również znaczenie przy ubieganiu się o stypendia. Prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest tylko jednym z przykładów nagród, które mogą zostać przyznane uczniom za wybitne wyniki w nauce. Organizacje pozarządowe, samorządy i firmy oferują własne programy stypendialne, w których wysoka średnia ocen często stanowi kluczowe kryterium wyboru. Warto zatem dążyć do jak najlepszych wyników, gdyż mogą one otworzyć drogę do dodatkowego wsparcia finansowego.

Kontrowersje wokół ocen z religii i etyki

Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących oceniania, które wykluczają oceny z religii i etyki z kalkulacji średniej ocen, wywołały wiele kontrowersji i niepewności wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej podtrzymuje swoje stanowisko, co może prowadzić do niejasności i potencjalnych sporów. Rodzice mają możliwość działania na rzecz wliczenia tych ocen do średniej, co może być istotne dla przyszłych osiągnięć ich dzieci.