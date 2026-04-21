Trwa protest dyrektorów zadłużonych szpitali powiatowych, którzy domagają się pilnego wsparcia finansowego od rządu. Akcja, określana jako "czarny tydzień", nie uzyskała jednak poparcia Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych - ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Powodem jest brak solidarności ze strony dyrektorów podczas wcześniejszych protestów medyków. Mimo napiętej sytuacji, pacjenci mogą być spokojni - badania i zabiegi odbywają się zgodnie z planem.

Trwa "Czarny tydzień" w polskich szpitalach

Od wczoraj trwa ogólnopolski protest dyrektorów szpitali powiatowych . Akcja, określana mianem "czarnego tygodnia", ma zwrócić uwagę opinii publicznej oraz rządu na dramatyczną sytuację finansową wielu placówek. Szefowie szpitali alarmują, że bez natychmiastowego wsparcia grozi im paraliż działalności, a zadłużenie stale rośnie.

Dyrektorzy domagają się realizacji obietnic złożonych przez rząd jeszcze jesienią ubiegłego roku. Chodzi przede wszystkim o szybkie uruchomienie pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, które miałyby pomóc zadłużonym placówkom w utrzymaniu płynności finansowej.

Brak solidarności wśród pracowników ochrony zdrowia

Protest dyrektorów nie spotkał się jednak z poparciem ze strony Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Jak wyjaśnia przewodnicząca związku, Krystyna Ptok, decyzja ta jest efektem wcześniejszego braku wsparcia ze strony dyrektorów podczas wiosennych protestów medyków. Wówczas pielęgniarki i położne walczyły o utrzymanie lipcowych podwyżek wynagrodzeń, jednak nie mogły liczyć na solidarność ze strony zarządzających szpitalami.

Przewodnicząca związku podkreśla, że obecna sytuacja wymaga systemowych rozwiązań, a nie doraźnych działań. Proponuje, by rząd poszukał dodatkowych środków poprzez zmiany w systemie składki zdrowotnej. Zwraca uwagę, że obecnie wiele grup społecznych, w tym rolnicy, jest zwolnionych z jej opłacania, co ogranicza wpływy do systemu ochrony zdrowia.

Pacjenci nie są zakładnikami protestu

Mimo trwających protestów, przewodnicząca związku pielęgniarek zapewnia, że nie odbijają się one negatywnie na pacjentach. Badania i zabiegi odbywają się zgodnie z harmonogramem, a personel medyczny dokłada wszelkich starań, by nie ucierpieli na tym chorzy.