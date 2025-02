"Polska nie będzie implementować żadnego paktu migracyjnego ani żadnego zapisu tego typu projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę migrantów zidentyfikowanych w innych krajach europejskich" - zapowiedział premier Donald Tusk. "To jest definitywne. Nie ma co robić z tego polityki" - dodał szef rządu.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP "Polska ma swoje problemy" Polskie państwo i polski rząd nie będzie marnował wysiłku policjantów, żołnierzy, straży granicznej, bo oni tam ryzykują życie (...), żeby ograniczyć do minimum zagrożenie nielegalną imigracją - tłumaczył na konferencji Donald Tusk. Dodał, że "nikt ani w Europie, ani w Polsce, nie będzie tego wielkiego wysiłku i poświęcenia marnował jakimiś decyzjami politycznymi". Zagrożenie masową, legalną i nielegalną migracją zniknęło wraz z rządami naszych poprzedników. Przepraszam, że muszę tak to twardo określić - oświadczył premier. Pytany o to, czy będziemy musieli zapłacić za nieprzyjmowanie migrantów, Tusk odpowiedział, że Polska jest państwem, które wymaga w kwestii migracyjnej pomocy i wsparcia od Unii Europejskiej, a nie jakichkolwiek nowych ciężarów. Ja tu będę absolutnie konsekwentny - zapewnił. Ja mówię moim koleżankom i kolegom w Unii Europejskiej: "Jeśli ktoś chce wdrażać ten pakt, niech się nie krępuje". Polska ma swoje problemy wywołane wojną, przede wszystkim, jeśli chodzi o nadmierną liczbę osób, które w sposób absolutnie uzasadniony zostały tu przyjęte, znajdują w Polsce gościnę - powiedział premier. Nic nie zmieni naszej solidarności, przede wszystkim z Ukraińcami, którzy są ofiarami wojny - zauważył. "Nie będę przeszkadzał nikomu we Włoszech, Hiszpanii" Ja nie chcę i nie będę przeszkadzał nikomu we Włoszech, w Hiszpanii, w przyjmowaniu takich zapisów i implementacji paktu migracyjnego, który pomoże im w zabezpieczeniu tych państw przed nielegalną migracją - zaznaczył szef rządu. Zwrócił uwagę, że temat migracji jest obecnie "na topie". Nie dziwcie się, że raz na jakiś czas w jakiejś stolicy europejskiej usłyszycie komunikaty, które nie do końca odpowiadają prawdzie, rzeczywistości, ponieważ na przykład kampania wyborcza u nich wymaga twardego migracyjnego stanowiska - ostrzegał.