Pięć osób trafiło do szpitali po zatruciu czadem w Ksawerowie (woj. łódzkie). Wśród poszkodowanych jest 9-latka.

Zatrucie czadem w Ksawerowie w woj. łódzkim (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Źródłem tlenku węgla był prawdopodobnie zainstalowany w budynku kocioł gazowy.

Jakie są pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla?

Objawy zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem bywają mylące szczególnie, jeśli w domu nie ma czujki. Zaniepokoić powinny mdłości, osłabienie, senność, bóle głowy, a zwłaszcza duszności.

W przypadku podejrzenia zatrucia czadem należy jak najszybciej dzwonić pod nr 112 lub 999.

Do zatruć dochodzi z powodu zaklejania lub zatykania kratek wentylacyjnych, braku konserwacji urządzeń, w tym ich czyszczenia, wad konstrukcyjnych czy niedostosowania systemu wentylacji do standardów.

Toksyczny tlenek węgla / Mateusz Krymski / PAP