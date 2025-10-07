Pięć osób trafiło do szpitali po zatruciu czadem w Ksawerowie (woj. łódzkie). Wśród poszkodowanych jest 9-latka.
Źródłem tlenku węgla był prawdopodobnie zainstalowany w budynku kocioł gazowy.
Objawy zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem bywają mylące szczególnie, jeśli w domu nie ma czujki. Zaniepokoić powinny mdłości, osłabienie, senność, bóle głowy, a zwłaszcza duszności.
W przypadku podejrzenia zatrucia czadem należy jak najszybciej dzwonić pod nr 112 lub 999.
Do zatruć dochodzi z powodu zaklejania lub zatykania kratek wentylacyjnych, braku konserwacji urządzeń, w tym ich czyszczenia, wad konstrukcyjnych czy niedostosowania systemu wentylacji do standardów.