Do śmiertelnego zatrucia czadem doszło w Myszkowie na Śląsku. Ofiary to starsze małżeństwo. Na miejscu cały czas są strażacy oraz policjanci.

Dwie osoby śmiertelnie zatruły się czadem.

To małżeństwo z Myszkowa w woj. śląskim.

Tlenek węgla najprawdopodobniej ulatniał się z pieca.

Czad ulatniał się w jednym z myszkowskich domów. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie przed godz. 13:00.

Na miejsce wysłano cztery strażackie wozy. W domu znaleziono dwie nieprzytomne osoby.

Wezwany na miejsce lekarz potwierdził, że kobieta i mężczyzna nie żyją. Najprawdopodobniej czad ulatniał się z pieca węglowego.

Na miejscu cały czas są dwa zastępy strażackie.

