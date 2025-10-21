Do śmiertelnego zatrucia czadem doszło w Myszkowie na Śląsku. Ofiary to starsze małżeństwo. Na miejscu cały czas są strażacy oraz policjanci.

  • Dwie osoby śmiertelnie zatruły się czadem.
  • To małżeństwo z Myszkowa w woj. śląskim.
  • Tlenek węgla najprawdopodobniej ulatniał się z pieca.
Czad ulatniał się w jednym z myszkowskich domów. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie przed godz. 13:00. 

Na miejsce wysłano cztery strażackie wozy. W domu znaleziono dwie nieprzytomne osoby

Wezwany na miejsce lekarz potwierdził, że kobieta i mężczyzna nie żyją. Najprawdopodobniej czad ulatniał się z pieca węglowego.

Na miejscu cały czas są dwa zastępy strażackie.

