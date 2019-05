​Kolejne informacje ws. 18-letniego Marka N., który otworzył ogień w szkole w Brześciu Kujawskim. Rok temu nastolatek pojawił się na boisku tej samej placówki z maczetą.

Szkoła, w której doszło do ataku. / Jakub Rutka / RMF FM

Podczas incydentu sprzed roku nikt nie został ranny, a młody mężczyzna został szybko zatrzymany i trafił do szpitala psychiatrycznego. Miał tam przebywać od lipca do lutego.

Jak mówią RMF FM uczniowie szkoły w Brześciu Kujawskim, dzisiaj 18-latek wrzucił do jednej z klas petardę, po czym wszedł do środka. Wtedy nauczyciel krzyknął do dzieci, by schowały się w łazience. Właśnie w tym momencie ranna została 11-letnia uczennica, która próbowała uciekać - ma rany uda i klatki piersiowej.

Najprawdopodobniej wcześniej sprawca ranił woźną w brzuch. Nastolatek został w końcu obezwładniony przez pracownika szkoły.

Zamaskowany młody mężczyzna w wieku 18 lat, były uczeń tej szkoły, leczący się psychiatrycznie, wtargnął na teren szkoły i dokonał, można powiedzieć, aktu terrorystycznego. Zostały użyte materiały, które można zakwalifikować, jako materiały wybuchowe. Użył też broni palnej, z której oddał kilka strzałów w stronę pracowników oraz uczniów - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Jak się nieoficjalnie dowiedział nasz dziennikarz, podczas ataku 18-latek mógł użyć pistoletu czarnoprochowego. Najprawdopodobniej sam skonstruował petardy, którymi rzucał, mógł mieć też przy sobie nóż. Podczas ataku nic nie mówił. Nie zdradził też śledczym swoich motywów. Zostały użyte materiały, które można zakwalifikować jako materiały wybuchowe oraz użył broni palnej, z której oddał kilka strzałów w stronę pracowników oraz uczniów - przekazał na konferencji dziennikarzom Bogdanowicz.