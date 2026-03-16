Przypomniał, że od czerwca zeszłego roku w Sejmie znajduje się projekt ustawy Konfederacji, zakładającej likwidację TVP Info oraz zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego, która jest "mrożona".

Poseł Konfederacji: TVP Info trzeba zlikwidować

Tumanowicz zaapelował o procedowanie wspomnianego projektu ustawy. TVP Info po prostu powinno zostać zlikwidowane. Oszczędzilibyśmy dużo pieniędzy i oszczędzilibyśmy Polakom tych bzdur, których muszą słuchać - podkreślił.

Z kolei w opinii sekretarza Konfederacji Krzysztofa Rzońcy, TVP jest coraz rzadziej oglądana przez Polaków i nie pełni swojej misji publicznej. Nie ma żadnego powodu, żeby polscy podatnicy, ciężko pracujący Polacy, dokładali się do tego, żebyśmy mieli rządową tubę propagandową, która w swojej propagandzie przekracza już Jacka Kurskiego (prezesa zarządu TVP w rządach PiS - red.) - powiedział.

"Dość tego"

Rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski przypomniał natomiast, że był gościem piątkowego programu TVP Info "Kłamstwo nie przejdzie". Miało to być nowe show fact-checkingowe telewizji publicznej. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie, że jest to materiał wyłącznie propagandowy - ocenił Machulski.

Dodał, że chociaż zadaniem ekspertów występujących w tym programie miało być "recenzowanie faktów", tak naprawdę "recenzowali opinie" i "wpychali nam do gardła swoje radykalne poglądy".

Dość tego! Dość tych miliardów polskich podatników marnowanych de facto na to, żeby utrzymywać tubę propagandową rządu. (...) Nikt się już na to nie nabiera. Jestem przekonany, że ta rządowa propaganda to jest "gol samobójczy" dla rządu Donalda Tuska - podkreślił rzecznik Konfederacji.

Reakcja TVP Info. "Polityk komentuje się sam"

PAP zwróciła się do TVP Info z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów stawianych jej przez Konfederację. W odpowiedzi biuro prasowe TVP zaznaczyło, iż "fakt, że brak pluralizmu zarzuca TVP Info polityk (Wojciech Machulski - PAP), który w programie na żywo wyrażał swoje opinie, komentuje się sam".

"Współautorzy programu 'Kłamstwo nie przejdzie' w grudniu 2025 roku otrzymali prestiżową nagrodę dziennikarską Grand Press Veritas 'za rzetelną weryfikację wypowiedzi polityków i pseudoekspertów oraz demaskowanie fałszywych narracji'" - zaznaczono w odpowiedzi przesłanej PAP.

Wskazano także, że oglądalność TVP Info nie maleje, co sugeruje Konfederacja. "Jest dokładnie odwrotnie - oglądalność kanału stale rośnie, a potwierdzają to dane Nielsena" - zaznaczono w przesłanej PAP odpowiedzi. "Zgodnie z przytoczonymi danymi, w okresie między lutym 2026 a lutym 2025 kanał TVP Info urósł o prawie 9 proc. rok do roku, zaś w lutym 2026 TVP Info miał 2,08 proc. udziału w rynku wobec 1,91 proc. w lutym 2025 r." - dodano.

Biuro prasowe TVP podkreśliło, że "na przełomie lutego i marca 2026 kanał TVP Info zanotował najlepsze wyniki dzienne od września 2025". Co więcej - jak przekazano PAP - od miesięcy kanał TVP Info notuje "gigantyczny wzrost popularności w streamingu - w serwisie TVP VOD", gdzie jest jednym z najchętniej oglądanych kanałów TVP.

To nie pierwszy raz, gdy ktoś chce zlikwidować TVP Info

Pomysł likwidacji TVP Info pojawiał się już w przeszłości. W grudniu 2022 r. do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy w sprawie likwidacji TVP Info i zniesienia opłat abonamentowych. Był on popierany m.in. przez polityków Platformy Obywatelskiej; do prezentowania projektu był upoważniony prezydent Warszawy, polityk PO Rafał Trzaskowski. Propozycja ta została odrzucona przez Sejm w marcu 2023 r.

Likwidacja TVP Info była też jedną z zapowiedzi Trzaskowskiego, gdy w 2020 r. ubiegał się o wybór na prezydenta RP. Trzaskowski twierdził wówczas, że ten całodobowy kanał telewizji publicznej jest całkowicie "podporządkowany PiS".