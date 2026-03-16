​Pomnik Solidarności stojący w krakowskiej Nowej Hucie zostanie wyremontowany. Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), chętni na przeprowadzenie prac mają czas do 27 marca, by złożyć ofertę przetargową.

Nowohucki Pomnik Solidarności doczeka się remontu

Zarząd Zieleni Miejskiej podkreślił w komunikacie, że Pomnik Solidarności "Bądź Wierny, Idź" jest ważnym miejscem pamięci.

Pierwotnie znajdował się przed halą walcowni Huty im. Tadeusza Sendzimira, ale obecnie stoi na Skwerze Budowniczych Nowej Huty w Krakowie - po prawej stronie Placu Centralnego, w sąsiedztwie Nowohuckiego Centrum Kultury.

"Planowany remont pozwoli zadbać o stan techniczny i estetyczny pomnika, aby nadal mógł on przypominać o historii i wartościach, które symbolizuje" - wskazano.

Inicjatywę dofinansowuje resort kultury w ramach programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju".

Umowa ma zostać zawarta nie później, niż 25 kwietnia, a wykonawca będzie miał 60 dni na prace. ZZM chce przeznaczyć na ten cel ok. 350 tys. zł.

Nowohucki pomnik Solidarności

Pomnik ma kształt litery V, ustawionej na postumencie, która symbolizuje zwycięstwo. Na jego powierzchni umieszczono jedenaście tablic z datami kluczowych wydarzeń w historii Nowej Huty i Polski. Wśród upamiętnionych momentów znalazły się m.in.: obrona nowohuckiego krzyża w 1960 roku, wybór Karola Wojtyły na papieża, protesty grudniowe w Gdańsku w 1970 roku, powstanie Solidarności w 1980 roku oraz utworzenie NSZZ Solidarność w Nowej Hucie. Pod tablicami widnieje napis SOLIDARNOŚĆ, zapisany charakterystyczną czcionką "solidarycą", a u podstawy monumentu znajduje się tablica informująca, że pomnik dedykowany jest "pamięci uczestników pierwszych zrywów solidarnościowych oraz wszystkim bezimiennym, którzy jako pierwsi po wojnie podjęli walkę o wiarę, prawa pracownicze i ludzką godność".