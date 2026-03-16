Politycy Konfederacji chcą likwidacji TVP Info. Ich zdaniem każda kolejna władza przemienia publiczną telewizję w swoją "tubę propagandową". Biuro Prasowe TVP odpowiada, że zarzucanie telewizji publicznej braku pluralizmu przez partię, której polityk ostatnio wyrażał opinie w jednym z jej programów, "komentuje się samo".
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed budynkiem TVP przy ul. Woronicza w Warszawie poseł Konfederacji Witold Tumanowicz ocenił, że TVP Info niezależnie od tego, kto aktualnie sprawuje władzę, staje się "rządową tubą propagandową". Zarzucana TVP Info "propaganda" ma się opierać - jak mówił poseł Konfederacji - na manipulacjach, które jego zdaniem są "na naprawdę żenującym poziomie".