Straż graniczna zatrzymała na lotnisku Kraków Airport 66-latka, który przyleciał z Chicago. Mężczyzna od 11 lat był poszukiwany listem gończym za oszustwa. Posługiwał się ponadto polskim paszportem z datą ważności kończącą się w styczniu 2009 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Mł. chor. Michał Tokarczyk z referatu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu poinformował, że podejrzenia pograniczników wzbudził właśnie dokument, którym posługiwał się podróżny.



Nieważny paszport został zatrzymany, a po dokładniejszym sprawdzeniu tożsamość i obywatelstwa mężczyzny w bazach danych okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym od 11 lat przez Prokuraturę Rejonową w Trzebnicy w celu zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego za oszustwa.



Strażnicy graniczni zatrzymali 66-latka i przekazali policjantom, którzy doprowadzili poszukiwanego do zakładu karnego.