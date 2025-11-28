Najwięksi producenci piwa w Polsce znaleźli sposób na wyłączenie swoich szklanych butelek zwrotnych z nowego systemu kaucyjnego. Carlsberg już uzyskał odpowiednią interpretację urzędową, a Grupa Żywiec czeka na podobną decyzję. To efekt walki branży piwowarskiej o zachowanie własnych rozwiązań w zakresie zwrotu opakowań.

/ Shutterstock

Carlsberg uzyskał interpretację pozwalającą wyłączyć swoje butelki zwrotne z systemu kaucyjnego.

Grupa Żywiec oczekuje na podobną decyzję ze strony Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Browary od dawna sprzeciwiały się włączeniu szklanych butelek wielorazowych do systemu kaucyjnego.

Carlsberg argumentuje, że już obecnie samodzielnie zbiera z rynku ponad 90 proc. swoich butelek.

System kaucyjny dla szklanych butelek wielorazowych ma być obowiązkowy od stycznia 2026 roku.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce miało na celu zwiększenie poziomu recyklingu opakowań po napojach, w tym puszek, butelek PET oraz szklanych butelek wielorazowych. Jednak już na etapie konsultacji społecznych branża piwowarska wyrażała sprzeciw wobec objęcia szklanych butelek nowymi regulacjami. Producenci argumentowali, że od lat skutecznie zarządzają własnym systemem zwrotu opakowań, osiągając bardzo wysokie wskaźniki odzysku.

Carlsberg z korzystną interpretacją

Jak wynika z najnowszych ustaleń "Rzeczpospolitej", Carlsberg otrzymał pozytywną interpretację od Departamentu Opłat Środowiskowych mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Decyzja ta pozwala firmie wyłączyć swoje butelki zwrotne z krajowego systemu kaucyjnego. Kluczowym argumentem była skuteczność własnego systemu depozytowego - Carlsberg już teraz odbiera z rynku 92-94 proc. butelek, co przekracza wymagane przez prawo 90 proc.

Firma podkreśla, że odbiór opakowań odbywa się przy okazji dostaw do sklepów i hurtowni, co pozwala na efektywne zarządzanie obiegiem butelek.

Grupa Żywiec czeka na decyzję

Podobną ścieżką podąża Grupa Żywiec, która oczekuje obecnie na wydanie interpretacji przez Śląski Urząd Marszałkowski. Przedstawiciele firmy są przekonani, że również spełniają kryteria pozwalające na wyłączenie z systemu kaucyjnego.

Browary argumentują, że jako "wprowadzający napoje w opakowaniach bezpośrednio" mogą samodzielnie prowadzić zbiórkę swoich butelek, bez konieczności włączania się w ogólnokrajowy system.

Okres przejściowy i przyszłość systemu kaucyjnego

Obecnie trwa okres przejściowy - system kaucyjny wszedł w życie w październiku 2024 roku, ale dotyczy głównie puszek i butelek PET. Obowiązek objęcia szklanych butelek wielorazowych nowymi przepisami został przesunięty na styczeń 2026 roku. Jednak interpretacje urzędowe otworzyły drogę do wyłączenia niektórych producentów z tego obowiązku, jeśli wykażą, że ich własne systemy zwrotu są wystarczająco skuteczne.

W całym procesie istotną rolę odgrywają samorządy wojewódzkie, które wydają interpretacje i decyzje administracyjne. To właśnie dzięki współpracy z urzędami marszałkowskimi browary mogą korzystać z istniejących przepisów i unikać włączenia do centralnego systemu kaucyjnego. Takie działania budzą jednak pytania o równość konkurencji i przyszłość systemu kaucyjnego w Polsce.

Co dalej z butelkami zwrotnymi?

Decyzje dotyczące Carlsberga i Żywca mogą stać się precedensem dla innych producentów napojów. Jeśli kolejne firmy pójdą tą samą drogą, system kaucyjny może nie objąć wszystkich opakowań, jak pierwotnie zakładano. To z kolei rodzi pytania o skuteczność nowych regulacji i ich wpływ na środowisko.