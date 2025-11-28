Jest reakcja sektora bankowego na ruch Karola Nawrockiego. Decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy podwyższającej CIT dla banków oceniamy negatywnie - wskazał w piątkowym oświadczeniu prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

Prezydent podpisał ustawę podwyższającą CIT dla banków - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta.

Związek Banków Polskich negatywnie ocenia decyzję prezydenta - podkreślił prezes ZBP Tadeusz Białek.

ZBP wskazuje na zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy, zgłaszane przez biuro legislacyjne Senatu i prof. Ryszarda Piotrowskiego.

Podniesienie podatku dotyczy wyłącznie sektora bankowego - inne branże nie zostały nim objęte mimo wyższej rentowności.

W czwartek kancelaria prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która podnosi stawkę tej daniny dla banków.

Prezes ZBP: Ustawa niezgodna z konstytucją

Decyzję Prezydenta oceniamy niestety negatywnie. Jest ona tym bardziej zaskakująca, że mamy do czynienia z ustawą, która jest niezgodna z konstytucją - powiedział cytowany w oświadczeniu prezes ZBP Tadeusz Białek.

Przypomniał on, że zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy wyraziło m.in. biuro legislacyjne Senatu, a także konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Ich zdaniem, podniesienie podatku tylko dla jednej branży narusza zasadę równego traktowania przedsiębiorstw.

Po drugie, należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o finansowanie obronności, to tylko jedna branża ma składać się na finansowanie tak ważnego celu jak obronność. Trudno zrozumieć, dlaczego inne branże, według danych giełdowych znacznie bardziej rentowne i zyskowne od sektora bankowego nie mają być dodatkowo i solidarnościowo opodatkowane na tak istotny cel, jak obronność - dodał Białek.

"Krótkoterminowe korzyści fiskalne"

W oświadczeniu wskazano ponadto, że ZBP wielokrotnie podkreślał, iż podwyższenie CIT bezpośrednio przełoży się na spadek wypłat z tytułu dywidendy, ograniczy zdolność banków do budowania kapitałów własnych i doprowadzi do obniżenia potencjału kredytowego. Dodano w nim, że "krótkoterminowe korzyści fiskalne zostaną zneutralizowane przez długofalowe spowolnienie gospodarcze".

Sektor bankowy był i pozostanie głównym partnerem państwa, jeśli chodzi o finansowanie budżetu państwa i finansowanie potrzeb pożyczkowych. Tym bardziej z przykrością odnotowujemy, że pozostanie także jedynym głównym dostarczycielem dodatkowych środków na finansowanie celu, który jest równie ważny dla wszystkich branż polskiej gospodarki - stwierdził Tadeusz Białek.

Zgodnie z podpisaną ustawą podatek dochodowy płacony przez banki wyniesie 30 proc. w 2026 r., 26 proc. w 2027 r. i 23 proc. od 2028 r. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

Ministerstwo Finansów zmianę przepisów argumentowało potrzebami budżetowymi związanymi z obronnością i ochroną zdrowia.