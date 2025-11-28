W czwartkowy wieczór na osiedlu Glinianki w Olkuszu (Małopolskie) doszło do poważnego zapadliska. Ziemia zapadła się tuż obok domu jednorodzinnego, tworząc sporą wyrwę o głębokości około czterech metrów i średnicy dwóch metrów.

Zapadlisko w Olkuszu / Gorąca Linia RMF FM

Zobacz również: Ponad tysiąc zapadlisk w rejonie dwóch miejscowości Małopolski

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na ul. Rzemieślniczej w Olkuszu. Wyrwa powstała na granicy chodnika i prywatnej działki, uszkadzając ogrodzenie, latarnię oraz znak drogowy.

Służby natychmiast ewakuowały trzy osoby z domu stojącego kilka metrów od krawędzi zapadliska. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 21:00. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne oraz policja.

Teren został zabezpieczony, a dostęp do strefy zagrożenia odcięty. Jak ustalono na miejscu, wyrwa się powiększa, co zwiększa ryzyko dalszych zniszczeń w okolicy.

To nie pierwszy raz, kiedy w Olkuszu zapada się ziemia. Wcześniej niewielkie zapadliska pojawiły się przy działce na osiedlu Słowiki oraz w drodze przy cmentarzu na Kruszcowej.