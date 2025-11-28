Wrocław po raz pierwszy znalazł się w prestiżowym rankingu Copenhagenize Index 2025, zajmując wysokie, 28. miejsce wśród najbardziej przyjaznych rowerzystom metropolii świata. To historyczny moment – Polska debiutuje w tym zestawieniu, a oprócz Wrocławia wyróżniono także Poznań, Warszawę, Gdańsk i Łódź.
- Wrocław zajął 28. miejsce w prestiżowym rankingu Copenhagenize Index 2025, debiutując wraz z czterema innymi polskimi miastami wśród 100 najbardziej przyjaznych rowerzystom metropolii świata.
- Ranking Copenhagenize ocenia miasta pod kątem infrastruktury, bezpieczeństwa i polityki rowerowej, a w tegorocznej edycji po raz pierwszy uwzględniono także aspekty kulturowe i polityczne.
- Wrocław wyróżnił się konsekwentnymi inwestycjami w infrastrukturę rowerową, nowatorskimi rozwiązaniami oraz otwarciem centrum miasta dla rowerzystów.
Wyniki rankingu opisał portal National Geographic Polska.
Ranking powstał w 2011 roku i ocenia miasta pod kątem przyjazności dla rowerzystów. Analizuje m.in. infrastrukturę rowerową, bezpieczeństwo, dostępność parkingów, wypożyczalni rowerów oraz budżety przeznaczane na rozwój transportu rowerowego. W edycji 2025 po raz pierwszy połączono wskaźniki ilościowe z jakościowymi, uwzględniając także aspekty kulturowe i polityczne.
W najnowszym zestawieniu, obejmującym 100 miast, znalazło się aż pięć polskich:
- Wrocław (28. miejsce)
- Poznań (53.)
- Warszawa (62.)
- Gdańsk (63.)
- Łódź (68.)
Wrocław wyprzedził pozostałe polskie metropolie dzięki konsekwentnym inwestycjom w infrastrukturę rowerową - pisze National Geographic. Miasto może pochwalić się 428 kilometrami tras rowerowych, budowanych według holenderskich standardów (łączenie m.in. parków, uczelni i centrów biznesowych), oraz nowatorskimi rozwiązaniami, jak Mikrohub Wrocław - pierwsza w Polsce stacja przeładunkowa dla rowerów cargo.
W 2025 roku otwarto ponownie historyczne centrum miasta dla rowerzystów. Wrocław realizuje także programy edukacyjne oraz rozbudował system rowerów miejskich, który w pół roku zanotował milion przejazdów.
Liderem tegorocznego rankingu został holenderski Utrecht, wyprzedzając Kopenhagę i belgijską Gandawę. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Amsterdam, Paryż, Helsinki, Munster, Antwerpia, Bordeaux i Nantes.
Więcej informacji na temat raportu znajdziecie: TUTAJ.