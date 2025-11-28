Wrocław po raz pierwszy znalazł się w prestiżowym rankingu Copenhagenize Index 2025, zajmując wysokie, 28. miejsce wśród najbardziej przyjaznych rowerzystom metropolii świata. To historyczny moment – Polska debiutuje w tym zestawieniu, a oprócz Wrocławia wyróżniono także Poznań, Warszawę, Gdańsk i Łódź.

Wrocław w światowej czołówce miast przyjaznych rowerzystom

Ranking Copenhagenize ocenia miasta pod kątem infrastruktury, bezpieczeństwa i polityki rowerowej, a w tegorocznej edycji po raz pierwszy uwzględniono także aspekty kulturowe i polityczne.

Wrocław wyróżnił się konsekwentnymi inwestycjami w infrastrukturę rowerową, nowatorskimi rozwiązaniami oraz otwarciem centrum miasta dla rowerzystów.

Czym jest Copenhagenize Index?

Ranking powstał w 2011 roku i ocenia miasta pod kątem przyjazności dla rowerzystów. Analizuje m.in. infrastrukturę rowerową, bezpieczeństwo, dostępność parkingów, wypożyczalni rowerów oraz budżety przeznaczane na rozwój transportu rowerowego. W edycji 2025 po raz pierwszy połączono wskaźniki ilościowe z jakościowymi, uwzględniając także aspekty kulturowe i polityczne.

Polskie miasta w światowej elicie

W najnowszym zestawieniu, obejmującym 100 miast, znalazło się aż pięć polskich:

Wrocław (28. miejsce)

Poznań (53.)

Warszawa (62.)

Gdańsk (63.)

Łódź (68.)

Wrocław wyprzedził pozostałe polskie metropolie dzięki konsekwentnym inwestycjom w infrastrukturę rowerową - pisze National Geographic. Miasto może pochwalić się 428 kilometrami tras rowerowych, budowanych według holenderskich standardów (łączenie m.in. parków, uczelni i centrów biznesowych), oraz nowatorskimi rozwiązaniami, jak Mikrohub Wrocław - pierwsza w Polsce stacja przeładunkowa dla rowerów cargo.

Nowe inicjatywy i sukcesy Wrocławia

W 2025 roku otwarto ponownie historyczne centrum miasta dla rowerzystów. Wrocław realizuje także programy edukacyjne oraz rozbudował system rowerów miejskich, który w pół roku zanotował milion przejazdów.

Najlepsze miasta dla rowerzystów na świecie

Liderem tegorocznego rankingu został holenderski Utrecht, wyprzedzając Kopenhagę i belgijską Gandawę. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Amsterdam, Paryż, Helsinki, Munster, Antwerpia, Bordeaux i Nantes.