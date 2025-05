W najświeższym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego zauważalny jest znaczący wzrost liczby specjalistycznych porad lekarskich udzielanych w Polsce w 2024 roku, a także rosnąca popularność teleporad. Przeanalizujemy, jak zmienia się dostępność oraz forma świadczeń zdrowotnych w kraju.

W 2024 roku liczba specjalistycznych porad lekarskich wzrosła o 5% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając 324,7 miliona porad oraz 35,8 miliona porad stomatologicznych.

Teleporady zyskują na popularności - aż 8,6 proc. porad w podstawowej opiece zdrowotnej odbyło się w tej formie, co świadczy o rosnącym znaczeniu konsultacji na odległość.

Wzrost udzielanych porad i rozbudowa sieci opieki zdrowotnej

W 2024 roku obserwujemy 5-procentowy wzrost liczby specjalistycznych porad lekarskich w porównaniu z rokiem poprzednim. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że łącznie udzielono 324,7 miliona porad lekarskich oraz 35,8 miliona porad stomatologicznych. Co ciekawe, prawie 8,6 procent wszystkich porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej zostało zrealizowanych w formie teleporad, co świadczy o rosnącej popularności tej formy konsultacji.

W 2024 roku działalność w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prowadziło 27 265 podmiotów, w tym 24 225 przychodni, 532 praktyki lekarskie i 2508 praktyk stomatologicznych świadczących usługi ze środków publicznych. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba przychodni wzrosła o 765 placówek (3,3 procent), jednak liczba praktyk lekarskich i stomatologicznych zmniejszyła się o 134 (4,2 procent).

Rozkład geograficzny i dostępność usług

Pod względem geograficznym, najwięcej przychodni znajdowało się w województwie mazowieckim, śląskim oraz małopolskim, natomiast najmniej w opolskim, lubuskim i świętokrzyskim.

Interesujące jest również to, że na jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 1375 osób, co oznacza lepszą dostępność usług zdrowotnych w porównaniu z rokiem 2023.

Teleporady zyskują na popularności

Teleporady stanowią coraz ważniejszy element systemu opieki zdrowotnej. W 2024 roku w podstawowej opiece zdrowotnej zrealizowano 16,1 miliona teleporad lekarskich, a w opiece specjalistycznej - 9,3 miliona. Warto zwrócić uwagę, że teleporady umożliwiają szybki i wygodny dostęp do specjalistów, co jest szczególnie istotne w kontekście ograniczeń związanych z pandemią oraz dla osób mających trudności z dotarciem do placówek medycznych.