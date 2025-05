Najnowsze badania archeologiczne przeprowadzone w Wielkiej Brytanii obalają mit o masakrze Rzymian w miejscu, które od dawna uważano za świadka brutalnej bitwy podczas podboju Wysp Brytyjskich. Mowa o grobowcu na terenie grodziska z epoki żelaza Maiden Castle w hrabstwie Dorset w Anglii.

Maiden Castle w hrabstwie Dorset / foto: Jo i Sue Crane/mat. prasowy /

W 1936 roku archeolog Mortimer Wheeler opisał dramatyczną rzymską masakrę, która miała być heroicznym oporem miejscowych przed Rzymianami.

Nowe badania z Bournemouth University wykazały, że ofiary śmiertelnych ran nie zginęły podczas jednej bitwy, lecz na przestrzeni wielu pokoleń.

Odkrycie podważa dotychczasową historię i pokazuje, jak nowe technologie potrafią zmienić nasze spojrzenie na przeszłość.

W 1936 roku brytyjski archeolog sir Mortimer Wheeler prowadził wykopaliska, a jego barwny opis bitwy, w której rzymski legion rzekomo pokonał lokalnych obrońców, stał się powszechnie akceptowaną narracją w historii Wielkiej Brytanii. Przedstawiano go jako scenę ostatniego, heroicznego oporu rdzennych mieszkańców wyspy przed inwazją wojsk cesarstwa rzymskiego.

Nowe ustalenia zmieniają tę historię

Ponowna analiza pochówków, w tym nowe datowanie radiowęglowe przeprowadzone przez archeologów z Bournemouth University, wykazały, że ludzie, u których znaleziono śmiertelne rany od broni, nie zginęli w jednym dramatycznym wydarzeniu. Najprawdopodobniej padli ofiarami walk i przemocy rozłożonych na wiele pokoleń. Szczątki znalezione na starym cmentarzysku pochodzą z okresu od końca I wieku p.n.e. do początku I wieku n.e.

Szczątki znaleziona na starym cmentarzysku / foto: Martin Smith/mat. prasowy /

Wnioski dla historyków

To odkrycie sugeruje, że przemoc była raczej wynikiem lokalnych zamieszek, egzekucji lub wewnętrznych sporów dynastycznych wśród Brytów w dekadach poprzedzających rzymski podbój Brytanii, który rozpoczął się w 43 r. n.e. Oznacza to, że opowieść o jednej wielkiej rzymskiej masakrze, tak plastycznie opisana przez Wheelera, nigdy nie miała miejsca w takiej formie, jak dotychczas sądzono.

Konsekwencje interpretacyjne

Badanie to podważa długo utrzymującą się narrację historyczną i stawia pytania o to, jak interpretowano inne stanowiska archeologiczne w całej Wielkiej Brytanii. To także fascynujący przykład tego, jak nowe technologie i ponowna analiza danych mogą zmieniać nasze rozumienie przeszłości, obalając nawet te historie, które wydawały się niepodważalne i ugruntowane w zbiorowej świadomości.