Lato to czas, kiedy polskie stragany uginają się pod ciężarem soczystych moreli. Ale kiedy dokładnie te aromatyczne owoce mają swój sezon i dlaczego warto po nie sięgać? Czy cena moreli wpływa na nasze zakupowe decyzje? Przyjrzyjmy się bliżej temu, co oferują nam morele – nie tylko w kwestii smaku, ale i zdrowia.

Sezon na morele – kiedy te słodkie owoce królują na polskich straganach? / Shutterstock

Sezon na morele w Polsce trwa od końca czerwca do sierpnia, z najlepszym smakiem w lipcu, choć dokładny czas zależy od pogody i regionu.

Morele są niskokaloryczne i pełne witamin, zwłaszcza witaminy A (beta-karotenu), C, potasu, wapnia i żelaza.

Kiedy rozpoczyna się sezon na morele?

Sezon na morele w Polsce to przede wszystkim okres letnich miesięcy - od końca czerwca do sierpnia, z kulminacyjnym momentem w lipcu. To wtedy morele osiągają swoją pełnię smaku, zachwycając nas swoją słodyczą i aromatem. Warto pamiętać, że dokładny czas pojawienia się moreli na rynku może różnić się w zależności od warunków pogodowych oraz regionu. Zmiany klimatyczne i różnice regionalne sprawiają, że sezon na morele w jednych częściach kraju może rozpocząć się nieco wcześniej, a w innych później.

Dlaczego morele są tak cenne dla naszego zdrowia?

Morele to prawdziwe bomby witaminowo-mineralne. W 100 g tych owoców znajdziemy tylko około 48 kcal, co czyni je doskonałą przekąską dla osób dbających o linię. Ale to nie wszystko.

Morele są bogate w witaminę A, witaminę C, potas, wapń i żelazo.

Szczególnie cenna jest witamina A (w postaci beta-karotenu), która wspiera nasz wzrok, skórę i odporność. Antyoksydanty zawarte w morelach, takie jak witamina C, pomagają w walce z wolnymi rodnikami, co może zapobiegać chorobom nowotworowym i opóźniać procesy starzenia.

Spożywanie moreli ma wiele korzyści zdrowotnych. Oto kilka z nich:

Wspomaganie pracy serca - dzięki wysokiej zawartości potasu, morele pomagają w regulacji ciśnienia krwi.

- dzięki wysokiej zawartości potasu, morele pomagają w regulacji ciśnienia krwi. Poprawa trawienia - błonnik w morelach wspiera perystaltykę jelit.

- błonnik w morelach wspiera perystaltykę jelit. Działanie antyoksydacyjne - zawarte w morelach antyoksydanty pomagają neutralizować szkodliwe wolne rodniki.

- zawarte w morelach antyoksydanty pomagają neutralizować szkodliwe wolne rodniki. Niska kaloryczność - morele są świetną opcją dla osób dbających o figurę.

- morele są świetną opcją dla osób dbających o figurę. Zdrowa skóra - beta-karoten ma pozytywny wpływ na kondycję skóry.

Cena moreli – ile kosztuje zdrowie?

Cena kilograma świeżych moreli w sezonie 2025 waha się w Polsce od około 8,50 zł do 11,00 zł na rynkach hurtowych, zależnie od regionu i jakości owoców. Warto jednak zauważyć, że ceny w sklepach detalicznych mogą być nieco wyższe.

Ceny mogą również rosnąć na początku sezonu oraz po jego zakończeniu, kiedy to dostępność moreli na rynku jest mniejsza.