Ministerstwo Zdrowia pracuje nad istotną dla pacjentów nowelizacją ustawy dotyczącej świadczeń finansowanych przez państwo. Zmiany przewidują, że wydłuży się lista specjalistów, do których będzie można się zgłosić bez skierowania.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Resort zdrowia przygotował projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany mają skrócić czas oczekiwania na wizyty u specjalistów. Chodzi o to, by w niektórych sytuacjach pacjent nie musiał dwa razy umawiać się do lekarza. Obecnie, aby dostać się na przykład do okulisty, najpierw trzeba wybrać się do lekarza rodzinnego, żeby dostać skierowanie do specjalisty. W przypadku wad wzroku szybszą diagnostykę ma też zapewnić nowe świadczenie gwarantowane.

Porada optometrysty - nowa usługa na NFZ

Nowelizacja wprowadza nowe świadczenie, z którego będą mogli skorzystać pacjenci. Chodzi o wizytę u optometrysty. To nie to samo, co wizyta u okulisty, choć optometrysta wykonuje część badań diagnostycznych wzroku.

U optometrysty można zmierzyć ostrość wzroku, przeprowadzić test widzenia obuocznego, zmierzyć ciśnienie wewnątrzgałkowe czy dobrać odpowiednie soczewki i okulary.

Psycholog bez skierowania

Zmiany, nad którymi pracuje resort zdrowia, przewiduje też, że bez skierowania będzie można skorzystać z porady psychologa. To powrót do zasad, które obowiązywały w czasie pandemii. Uznano wówczas, że pandemia wzmaga poczucie lęku i niepokoju, więc konieczny jest łatwiejszy dostęp do wsparcia psychologicznego.

Teraz resort ponownie postanowił ułatwić dostęp do pomocy psychologicznej dla dorosłych. To szczególnie ważne ze względu na wzrost liczby osób, które zmagają się z problemami zdrowia psychicznego takich jak zaburzenia lękowe, depresja, wypalenie zawodowe. Zmiana zlikwiduje też paradoks, który do tej pory obowiązywał: aby dostać się do psychiatry, skierowanie nie było potrzebne, a do psychologa już tak.

Skierowanie nie będzie potrzebne do lekarza medycyny sportowej

Ministerstwo Zdrowia chce też wprowadzić zmiany istotne szczególnie dla sportowców, którzy muszą poddawać się badaniom kontrolnym, aby zostać dopuszczonym do uczestnictwa w zawodach. Nie będzie już trzeba posiadać skierowania, żeby umówić się na wizytę u lekarza medycyny sportowej. Resort uznał, że konieczność uzyskania skierowania nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Konkretnego terminu wejścia w życie zmian nie znamy. Wszystko zależy od tego, jak przebiegnie proces legislacyjny. Obecnie projekt czeka na akceptację rządu. Według planów Rada Ministrów ma przyjąć nowelizację jeszcze w pierwszym kwartale 2025 roku. Później projekt trafi do Sejmu.

Do którego specjalisty nie jest potrzebne skierowanie?

W świetle obowiązujących przepisów bez skierowania można obecnie zgłosić się do:

ginekologa-położnika,

onkologa,

psychiatry,

dentysty,

wenerologa.

Do pozostałych specjalistów potrzebne jest skierowanie. Warto pamiętać, że ten dokument uprawnia do zapisania tylko do jednej przychodni. Skierowanie należy dostarczyć w ciągu 14 dni od umówienia wizyty.

Aktualizacja skierowania jest potrzebna tylko wtedy, gdy pacjent nie podjął leczenia w ciągu 730 dni. Nowe skierowanie będzie potrzebne, gdy przyczyna zdrowotna jest inna niż wskazana we wcześniejszym skierowaniu lub gdy przyczyna jego wydania wygasła.