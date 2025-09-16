Ruszyła już sprzedaż biletów za symboliczną złotówkę pociągami PKP Intercity. W tanią podróż będzie można się wybrać 14 października. Kto może kupić bilet za 1 zł? Uczniowie, studenci, nauczyciele i doktoranci do 35. roku życia, bowiem 14 października to Dzień Edukacji Narodowej.

Zdj. poglądowe / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli i uczniów, ale także okazja do odpoczynku i wspólnego spędzenia czasu. Właśnie dlatego będą mogli oni skorzystać z wyjątkowej oferty PKP Intercity. Tego dnia przejazd pociągiem na terenie całego kraju będzie kosztował zaledwie symboliczną złotówkę. Promocyjne bilety są już dostępne w sprzedaży.

Kto może skorzystać z promocji?

Oferta obowiązuje 14 października na wszystkie bezpośrednie połączenia PKP Intercity w 2. klasie na terenie całej Polski. Jak podał przewoźnik, z promocyjnych biletów mogą skorzystać:

uczniowie do ukończenia 24 lat,

studenci do 26 roku życia,

słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do 26 lat,

doktoranci do 35. roku życia,

nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych,

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),

nauczyciele akademiccy.

Podczas kontroli w pociągu należy okazać ważny dokument ze zdjęciem, potwierdzający przynależność do jednej z wymienionych grup.

Jak kupić bilet za złotówkę?

Przedsprzedaż biletów ruszyła 14 września. Promocyjne bilety można kupić w kasach biletowych, przez stronę internetową i aplikację PKP Intercity, a także u konduktora w pociągu. Liczba biletów nie jest ograniczona.