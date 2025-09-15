Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracują nad nowym podręcznikiem dotyczącym reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zmiany obejmą także szkolny przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, który ma lepiej przygotować uczniów na różne zagrożenia.

/ Tomasz Gzell / PAP

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że we współpracy z MSWiA trwają prace nad podręcznikiem poświęconym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Materiały mają być gotowe w najbliższym czasie. Podręcznik będzie skierowany do dzieci i młodzieży, a jego celem jest przygotowanie uczniów do właściwego zachowania w obliczu zagrożeń.

Prace nad takim podręcznikiem ruszają w porozumieniu z MSWiA. Mam nadzieję, że w niedługim czasie te materiały będą gotowe - zapowiedziała Barbara Nowacka.

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa

Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że zmianom ulegnie także przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, realizowany w klasie VIII szkół podstawowych oraz w klasie I liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia. Program nauczania zostanie rozszerzony o zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych i obroną cywilną.

Barbara Nowacka zaznaczyła, że inspiracją są rozwiązania znane z dawnego przysposobienia obronnego. Przypomniała, że nauka udzielania pierwszej pomocy została już wprowadzona w klasach 1-3, a teraz nacisk zostanie położony na praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Wsparcie dla nauczycieli

Zanim nowe materiały trafią do uczniów, resort edukacji planuje wsparcie dla nauczycieli. Chodzi o to, by pedagodzy potrafili skutecznie komunikować się z młodzieżą w sytuacjach kryzysowych i przekazywać wiedzę w przystępny sposób.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że uproszczona wersja podręcznika dla dzieci zostanie oficjalnie zaprezentowana pod koniec sierpnia.

Od roku szkolnego 2024/2025 nauka udzielania pierwszej pomocy jest obowiązkowa na zajęciach edukacji przyrodniczej w klasach 1-3 oraz na godzinach wychowawczych w klasach IV-VII szkół podstawowych, a także w starszych klasach szkół ponadpodstawowych. Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje także treści dotyczące bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych i edukacji obronnej.