W poniedziałek z warszawskiego terminala PKP Cargo Connect wyjechał pierwszy w historii pociąg towarowy, który wyruszył w kierunku Chin po tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku. Skład przewozi produkty pochodzące z różnych krajów Europy, w tym z Polski, Niemiec, Czech, Litwy oraz Łotwy. Wśród transportowanych towarów znalazły się m.in. meble na wymiar, akcesoria do placów zabaw, sprzęt narciarski oraz obuwie.

/ Shutterstock

Jak poinformował operator, jest to pierwszy, pilotażowy przejazd, ale już w najbliższych tygodniach planowane są kolejne dwa transporty. W przypadku pozytywnych rezultatów i odpowiedniego zapotrzebowania, przewozy na tej trasie mają być kontynuowane i rozwijane. PKP Cargo Connect podkreśla, że w pociągach mogą być przewożone różnorodne towary, pod warunkiem że mieszczą się w kontenerach i nie naruszają obowiązujących przepisów sankcyjnych.

Nowe możliwości dla polskiej gospodarki

Uruchomienie nowego połączenia towarowego to szansa na wzmocnienie pozycji Polski w międzynarodowych łańcuchach logistycznych. Zdaniem przedstawicieli firmy, projekt ten otwiera nowe perspektywy rozwoju gospodarczego i przyciągania inwestorów. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że takie inicjatywy mają realny wpływ na gospodarkę i wzmacniają pozycję Polski na globalnej mapie handlu.

Prezes PKP Cargo Connect Piotr Sadza przypomniał, że współpraca z chińską grupą ZIH trwa już od dekady, a dotychczas organizowane były przewozy głównie z Chin do Polski. Teraz, po raz pierwszy, pociąg z europejskimi towarami ruszył w odwrotnym kierunku. Grupa rozwija również Międzynarodowy Port Śródlądowy w Zhengzhou w Chinach i zarządza siecią logistyczną obejmującą 25 bezpośrednich kierunków oraz 8 kolejowych przejść granicznych.

PKP Cargo Connect

PKP Cargo Connect to międzynarodowy operator logistyczny, specjalizujący się w transporcie kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania intermodalne, łącząc transport kolejowy, drogowy i morski na terenie Polski, Unii Europejskiej, a także w krajach takich jak Kazachstan, Turcja czy Wielka Brytania.