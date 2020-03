​Poszukiwany mężczyzna, który napadł na kobietę w Bielsku-Białej. Do ataku doszło 15 lutego na ulicy Rejtana. Teraz policja publikuje zdjęcia napastnika.

Poszukiwany mężczyzna / Policja

To było tuż przed godziną 13. Kobieta spacerowała wówczas na ulicy Rejtana. Nagle z tyłu podszedł do niej nieznany mężczyzna, objął ja i zaczął dotykać w intymne miejsca. Doszło do szarpaniny. Mężczyzna i kobieta przewrócili się. Na szczęście kobiecie udało się wyswobodzić. Wtedy napastnik zbiegł. Wiadomo, że w czasie ataku mężczyzna miał na głowie czapkę. Potem zdjął ją i założył kaptur,aby się zamaskować. Tuż przed atakiem i zaraz po nim napastnik był na ulicy Rejtana oraz na sąsiednich ulicach. Jego sylwetkę zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Poszukiwany mężczyzna / Policja

Rysopis poszukiwanego:wiek z wyglądu ok. 30 - 40 lat, ok. 180 cm wzrostu, szczupła twarz, schludnie ubrany. Kurtka granatowa, jasny plecak, czapka tzw. uszatka obszyta futrem.

Portret pamięciowy mężczyzny / Policja

Policja prosi teraz o wszelkie informacje od ewentualnych świadków napadu lub tych,którzy rozpoznają mężczyznę. Z policjantami można kontaktować się osobiście lub dzwonić do Komisariatem Policji II w Bielsku-Białej pod nr tel. 33 4 800 200, 47 857 02 00 lub na numer KMP w Bielsku-Białej 33-812-12-55, 47 857 12 55 bądź na adres e-mail: kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl.