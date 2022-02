Kolejne sklepy zgłaszają policji pakunki z białym proszkiem znalezione w dostawach bananów. Wstępne badania przeprowadzane przez policję potwierdzają, że to kokaina - dowiedział się reporter RMF FM Kuba Kaługa.

Nowe zgłoszenia pochodzą z województwa kujawsko-pomorskiego i takich miast, jak Chełmno, Bydgoszcz, Grudziądz i Włoclawek - w tym ostatnim mieście chodzi o dwa sklepy różnych znanych marek. Wcześniej zgłoszenie przyszło także z Torunia.

Jak przekazała RMF FM Monika Chlebicz, oficer prasowa kujawsko-pomorskiej policji, wstępne badania wykazały już, że odnajdywany w kartonach z bananami biały proszek to kokaina.

Pierwsze zgłoszenia ws. pakunków z białym proszkiem pochodziły z Pomorza. Tam już w 7 miejscach - najnowsze to Dzierzgoń w powiecie sztumskim - znaleziono takie opakowania w dostawach bananów. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie przemytu narkotyków na dużą skalę. Jest on traktowany przez prawo jak zbrodnia. Grozi za niego kara od 3 do 15 lat więzienia.