Coraz więcej polskich miast decyduje się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wybranych grup mieszkańców, a nawet dla wszystkich. Kto może liczyć na darmowe przejazdy i w jakich miejscowościach obowiązują takie udogodnienia?
Bezpłatna komunikacja miejska to rozwiązanie, które zyskuje na popularności w Polsce. Samorządy decydują się na takie kroki, by zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego i ograniczyć ruch samochodowy w centrach miast. Zasady przyznawania darmowych przejazdów nie są jednak jednolite - każda gmina czy miasto ustala je samodzielnie.
W wielu polskich miastach dzieci i młodzież mogą podróżować komunikacją miejską bez konieczności kupowania biletu. Najczęściej bezpłatne przejazdy przysługują dzieciom do 7. roku życia, uczniom szkół podstawowych i średnich (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej) oraz studentom do 26. roku życia (w wybranych miastach, na podstawie legitymacji studenckiej).
Przykładowo, w Warszawie darmowa komunikacja obejmuje uczniów szkół podstawowych i średnich mieszkających w stolicy, w Gdańsku - uczniów szkół podstawowych, a w Krakowie - dzieci do 7 lat oraz uczniów posiadających Kartę Krakowską.
Seniorzy to kolejna grupa, która może korzystać z bezpłatnych przejazdów. W większości dużych miast darmowa komunikacja przysługuje osobom, które ukończyły 70 lat (Warszawa, Kraków, Poznań), choć w Łodzi granica ta wynosi 65 lat. W Poznaniu osoby w wieku 65-69 lat mogą liczyć na 50-procentową zniżkę. Aby skorzystać z ulgi, seniorzy muszą posiadać dokument potwierdzający wiek lub status emeryta.
Ważną grupą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów są osoby z niepełnosprawnościami. Najczęściej darmowa komunikacja przysługuje:
- osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobom niewidomym i niedowidzącym,
- osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
- dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. lub 18. roku życia),
- opiekunom towarzyszącym osobie niepełnosprawnej (zwykle jeden opiekun na czas przejazdu).
Zakres uprawnień może się różnić w zależności od miasta.
Niektóre samorządy zdecydowały się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców. Przykłady takich miast to:
- Kalisz (od stycznia 2023 r. dla posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca),
- Radomsko,
- Starachowice,
- Bolesławiec,
- Szczecinek,
- Konin,
- Otwock,
- Mińsk Mazowiecki,
- Wałcz (od kwietnia 2024 r.),
- Tczew (od września 2023 r.),
- Inowrocław (od czerwca 2025 r.).
W większości przypadków warunkiem jest posiadanie odpowiedniej karty miejskiej.
Bezpłatna komunikacja miejska to rozwiązanie, które zyskuje na popularności i może stać się standardem w kolejnych miastach. Samorządy podkreślają, że takie działania mają nie tylko wymiar społeczny, ale również ekologiczny i ekonomiczny. Warto śledzić lokalne przepisy, ponieważ zasady korzystania z darmowych przejazdów mogą się różnić w zależności od miasta.