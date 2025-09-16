Coraz więcej polskich miast decyduje się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wybranych grup mieszkańców, a nawet dla wszystkich. Kto może liczyć na darmowe przejazdy i w jakich miejscowościach obowiązują takie udogodnienia?

Bezpłatna komunikacja miejska to rozwiązanie, które zyskuje na popularności w Polsce. Samorządy decydują się na takie kroki, by zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego i ograniczyć ruch samochodowy w centrach miast. Zasady przyznawania darmowych przejazdów nie są jednak jednolite - każda gmina czy miasto ustala je samodzielnie.

Uczniowie i studenci na uprzywilejowanej pozycji

W wielu polskich miastach dzieci i młodzież mogą podróżować komunikacją miejską bez konieczności kupowania biletu. Najczęściej bezpłatne przejazdy przysługują dzieciom do 7. roku życia, uczniom szkół podstawowych i średnich (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej) oraz studentom do 26. roku życia (w wybranych miastach, na podstawie legitymacji studenckiej).

Przykładowo, w Warszawie darmowa komunikacja obejmuje uczniów szkół podstawowych i średnich mieszkających w stolicy, w Gdańsku - uczniów szkół podstawowych, a w Krakowie - dzieci do 7 lat oraz uczniów posiadających Kartę Krakowską.

Seniorzy również mogą liczyć na ulgi

Seniorzy to kolejna grupa, która może korzystać z bezpłatnych przejazdów. W większości dużych miast darmowa komunikacja przysługuje osobom, które ukończyły 70 lat (Warszawa, Kraków, Poznań), choć w Łodzi granica ta wynosi 65 lat. W Poznaniu osoby w wieku 65-69 lat mogą liczyć na 50-procentową zniżkę. Aby skorzystać z ulgi, seniorzy muszą posiadać dokument potwierdzający wiek lub status emeryta.

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie

Ważną grupą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów są osoby z niepełnosprawnościami. Najczęściej darmowa komunikacja przysługuje:

osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom niewidomym i niedowidzącym,

osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. lub 18. roku życia),

opiekunom towarzyszącym osobie niepełnosprawnej (zwykle jeden opiekun na czas przejazdu).

Zakres uprawnień może się różnić w zależności od miasta.

Miasta z darmową komunikacją dla wszystkich mieszkańców

Niektóre samorządy zdecydowały się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców. Przykłady takich miast to:

Kalisz (od stycznia 2023 r. dla posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca),

Radomsko,

Starachowice,

Bolesławiec,

Szczecinek,

Konin,

Otwock,

Mińsk Mazowiecki,

Wałcz (od kwietnia 2024 r.),

Tczew (od września 2023 r.),

Inowrocław (od czerwca 2025 r.).

W większości przypadków warunkiem jest posiadanie odpowiedniej karty miejskiej.

Czy darmowa komunikacja będzie standardem?

Bezpłatna komunikacja miejska to rozwiązanie, które zyskuje na popularności i może stać się standardem w kolejnych miastach. Samorządy podkreślają, że takie działania mają nie tylko wymiar społeczny, ale również ekologiczny i ekonomiczny. Warto śledzić lokalne przepisy, ponieważ zasady korzystania z darmowych przejazdów mogą się różnić w zależności od miasta.