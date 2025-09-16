​Nowoczesna technologia wyraźnie zyskuje na znaczeniu we współczesnym świecie, a jej rozwój powoli zaczyna być wyzwaniem dla ludzkości. Badanie przeprowadzone przez fińskich naukowców, które zostało opublikowane w czasopiśmie "Imaging Neuroscience" wskazuje na to, że sztuczna inteligencja na podstawie zdjęć i filmów jest w stanie interpretować sytuację społeczne, a także relację międzyludzkie niemal tak samo trafnie, jak robią to ludzie.

Na co dzień ludzie ciągle dokonują szybkich ocen zachowań innych osób oraz interakcji między nimi. Najnowsze modele sztucznej inteligencji - takie jak duży model językowy ChatGPT, opracowany przez OpenAI - potrafią opisywać to, co dzieje się na zdjęciach, obrazach lub filmach.

Nie jest jednak jasne, czy możliwości interpretacyjne sztucznej inteligencji ograniczają się do łatwo rozpoznawalnych szczegółów, czy potrafi ona również interpretować złożone interakcje społeczne między ludźmi.

AI dogania ludzi? Zaskakujące wyniki badań naukowców

Naukowcy z Uniwersytetu w Turku w Finlandii badali, jak dokładnie ChatGPT potrafi oceniać interakcje społeczne. W tym celu poproszono go o ocenę - na podstawie zdjęć i filmów - 138 różnych wskaźników tj. zachowania, cechy wyglądu, mimika, które mogą być pomocne w ocenie sytuacji społecznych.

Uzyskane wyniki porównano z ponad 2 tys. podobnych ocen dokonanych przez ludzi. Wnioski: okazało się, że interpretacje dostarczane przez ChatGPT były bardzo zbliżone do ocen dokonywanych przez ludzi. Co więcej, oceny sztucznej inteligencji były nawet bardziej spójne niż oceny dokonywane przez jedną osobę.

Komentarz współautora pracy

Do tej kwestii odniósł się współautor pracy Severi Santavirta.

Ponieważ ocena wskaźników społecznych dokonana przez ChatGPT była średnio bardziej spójna niż ocena pojedynczego uczestnika badania, jego interpretacje można uznać za bardziej wiarygodne niż te dokonane przez jedną osobę. Jednak oceny kilku osób łącznie są nadal dokładniejsze niż te dokonywane przez sztuczną inteligencję - skomentował

Dodał, że zebranie ocen ponad 2 tys. ludzi zajęło łącznie ponad 10 tys. godzin pracy, podczas gdy ChatGPT wygenerował te same oceny w zaledwie kilka godzin.

Dlatego też - zdaniem autorów pracy - sztuczna inteligencja może być praktycznym narzędziem do wykorzystania w pracochłonnych eksperymentach neurobiologicznych, gdzie na przykład interpretacja nagrań wideo podczas obrazowania mózgu wymagałaby znacznego wysiłku ze strony człowieka.

AI może zautomatyzować ten proces, obniżając w ten sposób koszty przetwarzania danych i znacznie przyspieszając badania.

Sztuczna inteligencja pomocna medykom

Wyniki przeprowadzonego przez naukowców badania wskazują także na to, że sztuczna inteligencja może znaleźć także inne praktyczne zastosowania. Automatyczna ocena sytuacji społecznych przez AI na podstawie nagrań wideo mogłaby na przykład pomóc lekarzom i pielęgniarkom w monitorowaniu samopoczucia pacjentów.

Co więcej, zdaniem naukowców AI mogłaby przewidywać, jak odebrane zostaną materiały audiowizualne przez grupę docelową lub przewidywać nietypowe sytuacje na podstawie nagrań z kamer bezpieczeństwa.

Santavirta podkreślił, że zaletą sztucznej inteligencji jest to, że nie męczy się jak człowiek, ale może monitorować sytuacje przez całą dobę.