Poważne problemy techniczne pojawiły się we wtorek po południu w Alior Banku. Niedostępne były systemy bankowości elektronicznej i mobilnej, a także usługi dla klientów biznesowych. O godzinie 20:18 bank poinformował o usunięciu awarii.

W Alior Banku doszło do awarii / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Problemy dotyczyły praktycznie wszystkich kluczowych systemów Alior Banku. Niedostępne były aplikacje i systemy Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile i BusinessPro.

Klienci zgłaszali, że nie docierały do nich kody SMS niezbędne do potwierdzania transakcji. Utrudniony był również kontakt z infolinią oraz obsługa w placówkach stacjonarnych.

"Chcemy podkreślić, że Twoje środki są całkowicie bezpieczne" - podkreślał w komunikacie Alior Bank.

O godzinie 20:18 poinformowano o usunięciu awarii. "Wszystkie systemy działają już poprawnie. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał bank.







