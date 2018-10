Włoska firma Astaldi bez dostępu do pieniędzy na budowę metra w Warszawie. Jak ustalili reporterzy RMF FM, bank obsługujący firmę w Polsce zablokował dostęp do konta, na które wpływają pieniądze od firmy Metro Warszawskie SA.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Supernak / PAP

Chodzi o co najmniej 40 milionów złotych. Astaldi nie ma teraz dostępu do konta, na które wpływają pieniądze na budowę metra.

Według włoskiej firmy nie ma to związku ani z problemami finansowymi w Italii i tamtejszym postępowaniem restrukturyzacyjnym, ani z porzuceniem w Polsce dwóch kontraktów kolejowych. Jak twierdzi rzecznik Astaldi Mateusz Witczyński, to nie blokada - to problemy techniczne banku.

Środki są, nie ma możliwości kontroli tych środków, obsługa banku poinformowała nasze biuro księgo, że jest to problem techniczny - mówi Witczyński.



Astali zażądało wyjaśnień od banku oraz przywrócenia dostępu do konta. Według rzecznika firmy na razie ta sytuacja nie wpływa na budowę metra, bo wszystkie płatności zostały z początkiem miesiąca zrealizowane.

Metro Warszawskie nie chce komentować sytuacji. Bank z kolei milczy.