Pisemny egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym to trzeci egzamin obowiązkowy dla tegorocznych maturzystów. Najchętniej wybierany jest język angielski.

Matura 2026. Nowe wyzwania dla maturzystów - egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym

Egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym to trzeci z obowiązkowych egzaminów pisemnych, do których muszą przystąpić wszyscy tegoroczni maturzyści . W 2026 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największą popularnością cieszy się język angielski, który wybiera zdecydowana większość uczniów szkół ponadpodstawowych.

MATURA 2026. PISEMNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY – ARKUSZE CKE I ROZWIĄZANIA

MATURA 2026: PISEMNY EGZAMIN Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZE CKE I ROZWIĄZANIA

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, każdy absolwent musi zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Dodatkowo obowiązkowe są dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego. Osoby uczące się w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą także przystąpić do egzaminów pisemnych i ustnych z tego języka.

Matura 2026: Przedmioty dodatkowe i rozszerzone - co wybierają maturzyści?

Wśród tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia dominującym wyborem na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Aż 252,4 tys. osób, czyli 73,2 proc. wszystkich maturzystów, zadeklarowało chęć zdawania tego przedmiotu. Na drugim miejscu znalazła się matematyka (93,4 tys. osób - 27,1 proc.), a na trzecim geografia (84 tys. osób - 24,4 proc.).

Kolejne miejsca zajmują biologia (71,3 tys. - 20,7 proc.), język polski (65,9 tys. - 19,1 proc.), chemia (33,1 tys. - 9,6 proc.), wiedza o społeczeństwie (22,5 tys. - 6,5 proc.), historia (22 tys. - 6,4 proc.), fizyka (20,5 tys. - 5,9 proc.), język angielski na poziomie dwujęzycznym (12,2 tys. - 3,5 proc.), informatyka (10,2 tys. - 3 proc.) oraz historia sztuki (4,7 tys. - 1,4 proc.).

Wybory uczniów odzwierciedlają najczęściej wymagania rekrutacyjne uczelni wyższych, które określają, jakie przedmioty są punktowane podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Statystyki - ile egzaminów wybierają maturzyści?

Zgodnie z deklaracjami, 31,1 proc. maturzystów zadeklarowało zdawanie tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Dwa egzaminy zamierza zdawać 32 proc., trzy - 28,1 proc., cztery - 5,4 proc., pięć - 0,6 proc., a sześć - 0,1 proc. Przystąpienie do egzaminów rozszerzonych lub dwujęzycznych z mniej popularnych przedmiotów zadeklarowało mniej niż 1 proc. maturzystów.

Jak zdać maturę 2026? Progi i poprawki

Aby zdać maturę, konieczne jest uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów z każdego obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym.

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych zdawane na poziomie rozszerzonym nie mają progu zaliczeniowego. Maturzyści, którzy nie zaliczą jednego obowiązkowego egzaminu, mają szansę na poprawkę w sierpniu. W przypadku niezdania więcej ni

Matura 2026: harmonogram egzaminów - kiedy kolejne testy?

Pisanie egzaminów maturalnych potrwa do 21 maja. Terminy poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Z kolei egzaminy ustne rozpoczną się 7 maja i potrwają aż do 30 maja. W tym przypadku to szkoły indywidualnie ustalają dokładne terminy dla swoich uczniów.

Dla tych maturzystów, którzy z powodu choroby lub innych losowych sytuacji nie będą mogli przystąpić do egzaminów w głównym terminie, przewidziana jest dodatkowa sesja. Odbędzie się ona w dniach 1-16 czerwca (pisemne) oraz 8-10 czerwca (ustne).

Egzamin maturalny - szczegółowy harmonogram

Egzamin maturalny w 2026 roku zostanie przeprowadzony zarówno w tzw. "Formule 2023", jak i "Formule 2015". Dotyczy to absolwentów wszystkich typów szkół.

Część ustna egzaminu maturalnego:

- Od 8 do 30 maja 2026 r. (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

- Egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i kaszubskiego będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Część pisemna egzaminu maturalnego:

- Rozpocznie się 4 maja 2026 r. i potrwa do 21 maja 2026 r.

Najważniejsze egzaminy:

Język polski (poziom podstawowy) - 4 maja, godz. 9:00

Matematyka (poziom podstawowy) - 5 maja, godz. 9:00

Język angielski (poziom podstawowy) - 6 maja, godz. 9:00

Matematyka (poziom rozszerzony) - 11 maja, godz. 9:00

Język polski (poziom rozszerzony) - 21 maja, godz. 9:00

Terminy dodatkowe:

- Część ustna: 8-10 czerwca 2026 r.

- Część pisemna: od 1 do 16 czerwca 2026 r.

Egzamin poprawkowy:

- Część pisemna: 24 sierpnia 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00

- Część ustna: 25 sierpnia 2026 r. (wtorek)

Ogłoszenie wyników:

- Egzamin maturalny w terminie głównym i dodatkowym: 8 lipca 2026 r.

- Egzamin poprawkowy: 11 września 2026 r.

Wyniki matury 2026 - kiedy i jak je poznać?

Na oficjalne wyniki tegorocznej matury trzeba będzie poczekać do 8 lipca. Tego dnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki w całej Polsce. Maturzyści będą mogli sprawdzić swoje osiągnięcia online oraz odbiorą świadectwa maturalne w swoich szkołach.

Jeśli ktoś będzie niezadowolony z uzyskanego wyniku, będzie mógł skorzystać z kilkuetapowej procedury odwoławczej. To szansa na zweryfikowanie oceny egzaminacyjnej, jeśli maturzysta uważa, że doszło do pomyłki.

Maturzysta, któremu nie uda się zaliczyć jednego z obowiązkowych egzaminów, może przystąpić do poprawki. Natomiast osoby, które nie zdadzą więcej niż jednego egzaminu, będą musiały poczekać na kolejną szansę aż do następnego roku. Taka sama zasada dotyczy osób, którym egzamin został unieważniony, np. z powodu ściągania.