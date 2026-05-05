Wiedeń szykuje się na jedno z największych wydarzeń muzycznych Europy – 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Miasto zamieni się w twierdzę na czas imprezy, a bezpieczeństwa będą strzegły nie tylko lokalne służby, lecz także amerykańskie FBI. Wszystko to w obliczu zapowiadanych protestów i napięć politycznych.

Eurowizja 2026 w Wiedniu: rekordowe środki bezpieczeństwa, protesty i wsparcie FBI

Już od 10 maja Wiedeń stanie się centrum światowego popu, jednak tegoroczna Eurowizja przyciąga uwagę nie tylko fanów muzyki. Władze miejskie oraz policja spodziewają się, że przez tydzień, aż do wielkiego finału 16 maja, stolicą Austrii zawładnie stan wyjątkowy. Sytuacja jest szczególnie napięta z powodu zapowiedzianych protestów środowisk pro-palestyńskich, które planują demonstracje liczące nawet 3 tysiące uczestników. Przygotowania wykraczają daleko poza zwykłe standardy - podkreśla wiceprezydent policji Dieter Csefan.

Austriacka policja nie pozostawia niczego przypadkowi. Nad bezpieczeństwem uczestników, delegacji oraz widzów czuwać będzie kilkaset funkcjonariuszy - zarówno w mundurach, jak i w cywilu. W działania zabezpieczające zaangażowana została także elitarna jednostka specjalna Cobra. Wprowadzone środki obejmują również wsparcie ze strony amerykańskiego FBI, które na czas Eurowizji utworzyło w Nowym Jorku całodobową, siedmiodniową grupę zadaniową.

Nie zabraknie także psów tropiących, które będą patrolować teren hali miejskiej oraz jej okolice w poszukiwaniu materiałów wybuchowych. Każdy, kto chce skorzystać z miejskich garaży i parkingów w pobliżu obiektów Eurowizji, musi liczyć się z surowymi kontrolami. "Hala miejska, miejsce pokazów, od dłuższego czasu jest strefą wysokiego bezpieczeństwa porównywalną z lotniskiem" - podają służby.

Eurowizja 2026: Protesty w cieniu muzyki

Tegorocznej Eurowizji towarzyszy wyjątkowo napięta atmosfera polityczna. Od miesięcy trwają protesty przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy , a udział tego kraju w konkursie wywołał kontrowersje. W efekcie pięć państw zdecydowało się na bojkot wydarzenia.

Policja spodziewa się, że do Wiednia przyjadą demonstranci nie tylko z Austrii, lecz także z zagranicy. Finał Eurowizji, który co roku przyciąga przed ekrany nawet 170 milionów widzów, może stać się areną głośnego manifestowania poglądów politycznych.

Służby bezpieczeństwa podjęły decyzję o gruntownym sprawdzeniu wszystkich osób związanych z organizacją wydarzenia. Do rozpoczęcia konkursu policja planuje zweryfikować około 16 tysięcy pracowników, w tym przede wszystkim pracowników prywatnych agencji ochrony. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka zamachu lub innych incydentów.

W dniach półfinałów i finału, podczas których w tzw. ESC-Village na placu Ratuszowym może pojawić się nawet 30 tysięcy osób, obowiązywać będzie zakaz wnoszenia toreb. Organizatorzy apelują o stosowanie się do wytycznych, a każdy uczestnik musi liczyć się z koniecznością przejścia przez szczegółowe kontrole.

Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska reprezentantką Polski

70. Konkurs Piosenki Eurowizji rozpocznie się oficjalnie wraz z przybyciem delegacji 10 maja. Półfinały odbędą się 12 i 14 maja, a wielki finał zaplanowano na 16 maja.