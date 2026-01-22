Były prezydent Andrzej Duda wspólnie z żoną Agatą Kornhauser-Dudą założył spółkę komandytową, która ma zajmować się doradztwem biznesowym i strategicznym - ujawnił portal Wirtualna Polska. Firma została zarejestrowana pod koniec 2025 roku w Krakowie.

Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą założył w Krakowie spółkę komandytową, działającą głównie w obszarze doradztwa biznesowego i strategicznego.

Firma ma zajmować się m.in. doradztwem zarządczym i marketingowym, badaniami rynku oraz działalnością szkoleniową i edukacyjną, w tym nauczaniem języków obcych.

Z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Andrzej Duda jest komplementariuszem, czyli osobą odpowiedzialną za reprezentowanie spółki oraz jej zobowiązania całym majątkiem. Wniósł do niej kapitał w wysokości 500 tys. złotych. Z kolei Agata Kornhauser-Duda występuje w roli komandytariusza - jej odpowiedzialność finansowa jest ograniczona, a wkład kapitałowy wynosi 10 tys. złotych. Mimo to była pierwsza dama ma prawo do 50 proc. udziału w zyskach spółki.

Zakres działalności nowej firmy jest szeroki. Obejmuje m.in. doradztwo w zakresie zarządzania, strategii i marketingu, a także badania rynku i opinii publicznej. Wśród kodów PKD znalazły się również usługi edukacyjne, w tym nauczanie języków obcych i szkolenia, co może nawiązywać do wcześniejszej kariery Agaty Kornhauser-Dudy, która przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego. Firma nosi nazwę "Andrzej Duda PAAD".

Andrzej Duda stawia na doradztwo

To nie pierwsza aktywność biznesowa Andrzeja Dudy po zakończeniu prezydentury. Jesienią 2025 roku były prezydent dołączył do rady nadzorczej firmy fintechowej Zen.com, działającej w obszarze nowoczesnych usług finansowych i płatniczych. Wówczas zapowiadał, że chce wykorzystywać swoje doświadczenie międzynarodowe i eksperckie poza polityką.

Nowa spółka zwraca uwagę także ze względu na zaangażowanie Agaty Kornhauser-Dudy. Sam Andrzej Duda podkreślał wcześniej w wywiadach, że jego żona po dziesięciu latach intensywnego życia publicznego zdecydowała się na przerwę zawodową i nie wróciła do pracy w szkole. Jak wynika z informacji WP, obecnie jedyną formą jej aktywności zawodowej jest właśnie udział w nowo powołanej firmie.

Założenie wspólnego biznesu przez byłą parę prezydencką naturalnie budzi zainteresowanie opinii publicznej. Z jednej strony to przykład płynnego przejścia z życia politycznego do sektora prywatnego, z drugiej - przedsięwzięcie, które będzie oceniane pod kątem transparentności i rzeczywistego zakresu działalności.

Na razie spółka "Andrzej Duda PAAD" dopiero rozpoczyna działalność, a jej dalsze losy pokażą, czy okaże się trwałym elementem nowej drogi zawodowej byłego prezydenta i jego żony.