Zajęcia na pływalni, warsztaty w Muzeum Bursztynu i półkolonie sportowe. Te i wiele innych atrakcji czeka na gdańskich uczniów podczas zimowych ferii.

Ślizgawka na na Gdańskim Lodowisku. / Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl /

Ofertę na ferie przygotowały wszystkie gdańskie szkoły podstawowe oraz 6 szkół specjalnych. 5-dniowy turnus odbywać się będzie w terminie 14-18 lutego lub 21-25 lutego. W 54 placówkach opieka świadczona będzie przez 8 godzin dziennie, w 17 przez 10 godzin. Łącznie z tej oferty będzie mogło skorzystać 285 grup. Według wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, grupy uczniów klas I-III mogą liczyć maksymalnie 15 osób, natomiast IV-VIII 20 osób.

Na czas ferii zaplanowano wyjścia do muzeum, parku naukowo-technologicznego, zajęcia sportowe, warsztaty tematyczne czy zabawy integrujące. Odbywać się będą także zajęcia komputerowe, przyrodnicze, rekreacyjno-ruchowe, artystyczne, sportowe, plastyczne, wokalne czy językowe. Nie zabraknie również gier i zabaw ruchowych na terenie szkoły oraz terenach przyszkolnych czy gier planszowych.

Ferie w pałacu

Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku zaprasza wszystkie dzieci i młodzież od 3 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej na warsztaty, które odbywać się będą na terenie obiektu. W poszczególnych pracowniach będzie można wziąć udział w zajęciach z m.in. krawiectwa, wokalu, grafiki i animacji komputerowa, robotyki czy tańca. Szczegółowa oferta oraz możliwość rejestracji dzieci możliwe będzie od poniedziałku, 24 stycznia na stronie Pałacu Młodzieży.

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego przygotował ofertę feryjną w formie półkolonii. Udział jest nieodpłatny. Zajęcia skierowane są do dzieci szkół podstawowych z klas I - VI zamieszkujących na terenie Gdańska. Miejscem spotkań będą gdańskie placówki oświatowe, które zaoferują swoim podopiecznym: zajęcia sportowe, rekreacyjne, warsztaty ceramiczne czy zajęcia na basenie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą wykwalifikowani wychowawcy GZSiSS. Nabór wniosków chętnych uczestników potrwa do 4 lutego. Zapisy na półkolonie realizowane będą w formie elektronicznej. Szczegóły na stronie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.

W pierwszym i drugim tygodniu ferii organizowane są dwa turnusy zajęć dla młodzieży w wieku 13-18 lat na żaglowcu "Generał Zaruski". Każdego dnia podczas 3-godzinnych bezpłatnych warsztatów będzie można poznać zasady nawigowania, zapoznać się z jednostką czy nauczyć bezpiecznego żaglowania. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie.

Ferie na gdańskich kąpieliskach

W tym roku w całym okresie ferii pływalnie administrowane przez Gdański Ośrodek Sportu będą czynne codziennie od godz. 9.00 do 21.00 w systemie wejść aquapark. To oznacza, że wejście możliwe będzie o dowolnej godzinie bez wskazywania jakikolwiek jednostek ani godzin wejść czy wyjść. Obowiązywać będą ceny preferencyjne tj. 10zł/h - bilet ulgowy oraz rodzinny, a także 15zł/h bilet normalny.

Różnorodnie z GAK-iem

Wydarzenia kulturalne przygotowane przez Gdański Archipelag Kultury odbywać się będą przez całe ferie w łącznie 8 oddziałach rozlokowanych po całym terenie miasta. W ofercie wydarzenia przygotowane zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Będą to m.in. gry miejskie, spektakle teatralne, spacery po dzielnicach, warsztaty edukacyjne, artystyczne, wokalne, ruchowe i językowe. Nie zabraknie też wydarzeń dla miłośników zwierząt.

18 lutego w Scenie Muzycznej GAK zostanie zainaugurowany sezon wiosenny Kina Kosmos. W każdy piątek miłośnicy kina będą mogli się spotkać na pokazy filmowe, które będą poprzedzone prelekcjami, a zakończone dyskusjami przy kawie lub herbacie.

Na wydarzenia obowiązują zapisy, a szczegóły będą dostępne na stronie Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Ferie z książkami i innymi zabawami

Ofertę zajęć dla najmłodszych przygotowały także filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. W programie m.in. zajęcia podróżnicze, warsztaty programowania z wykorzystaniem robotów, spotkania z technologią VR, zabawy literacko-plastyczne, zagadki literackie i wspólne granie w planszówki. Ekscytująco zapowiada się podróż dookoła świata, w którą młodych czytelników zabierze Biblioteka Żabianka. Podczas zajęć dzieci poznają Japońską sztukę papierowego teatru, życie i obyczaje, tradycje ozdabiania ciała czy gry i zabawy z różnych zakątków globu.

W Budynku Głównym WiMBP w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 zaplanowano cykl warsztatów kreatywno-rozwojowych z elementami biblioterapii i arteterapii pt. "Dziennik ARTYSTYCZNY". Szczegółowy program zajęć w każdej z filii oraz informacje o zapisach znajdują się na stronie WiMBP.

Zima w stoczni

Już po raz dziewiąty Europejskie Centrum Solidarności zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na grupowe zajęcia Zima w stoczni. W dniach od 14 do 25 lutego odbędzie się osiem warsztatów. Zajęcia będą się odbywały w ECS, początek zawsze o godz. 10.00. Są adresowane do dzieci, które wypoczywają na koloniach, obozach, półkoloniach czy też spędzają czas ferii w świetlicach środowiskowych.

Obowiązuje rezerwacja internetowa, która rozpocznie się 31 stycznia, a maksymalna liczba dzieci w grupie wynosi 25.

Miniaturowy świat

Teatr Miniatura zaprasza na warsztaty "Miniaturowy świat Glimmerdalen - tropami Tonji i nas samych" inspirowane książką "Tonja z Glimmerdalen" Marii Parr, na podstawie której w marcu powstanie spektakl. Tonja - mała łobuziara z małej górskiej miejscowości - zaczyna ferie tak jak my. Uczestnicy razem z pedagog teatru Moniką Tomczyk stworzą teatralne zimowe miasteczko i sprawdzą, czy w teatrze można jeździć na nartach, robić salta, zasypywać się w zaspach śniegu, a przy okazji dobrze razem współpracować.

Warsztaty odbędą się dla dwóch grup wiekowych: dla dzieci z klas I-III 15 i 16 lutego w godz. 12.00‒14.00, a dla dzieci z klas IV-VI 22 i 23 lutego w godz. 12.00‒14.00. Więcej informacji: edukacja@teatrminiatura.pl, tel. 885 780 204.

Eko i foto - ferie z Hevelianum

Hevelianum zaprasza dzieci na zajęcia w dwóch lokalizacjach. Na Gradowej Górze zaplanowano "Ferie w kadrze". W programie zajęcia dla dzieci w różnej kategorii wiekowej: warsztaty fotograficzne z wywoływaniem zdjęć, warsztaty konstruktorskie z tworzenia ramek do zdjęć, kreatywne zabawy dla najmłodszych, science show - pokaz pełen napięcia, światła i ekstremalnych doświadczeń.

W Domu Zdrojowym w Brzeźnie odbędą się "Eko ferie". Na zielonych warsztatach mikroskopowych dzieci poznają świat roślin, przyjrzą się pszczołom z bliska i stworzą własne bomby nasienne! Na warsztatach "Mój pierwszy ogródek" uczestnicy zapoznają się z zasadami uprawy, przechowywania i wykorzystywania popularnych ziół w kuchni. Dorośli będą mogli nauczyć się tworzenia ozdób techniką decoupage.

Wszystkie zajęcia będą płatne. Szczegółowa rozpiska zajęć, zapisy i cennik dostępne będą na stronie Hevelianum.

Bursztynowe tajemnice i warsztaty z Muzeum Gdańska

Posiadacze Karty Mieszkańca mogą bezpłatnie brać udział w wydarzeniach zorganizowanych przez Muzeum Gdańska w Muzeum Bursztynu znajdującym się w Wielkim Młynie. W programie m.in. kameralne spotkania dla dorosłych poświęcone bursztynowi - jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Od środy do niedzieli będą się odbywać warsztaty pt. "Od projektu do biżuterii!". Zajęcia są adresowane do najmłodszych mieszkańców miasta i ich opiekunów. Podczas spotkania uczestnicy opracują projekty wyrobów jubilerskich z bursztynu bałtyckiego, a następnie przygotują własnoręcznie, za pomocą tradycyjnych narzędzi wymyślony przez siebie wisior, korale, bądź bransoletkę. 26 lutego odbędzie się koncert chóru Feminae Cantates, w którym będzie można wziąć udział nieodpłatnie.

Informacje o szczegółach i formularze rejestracji dostępne są na stronie Muzeum Gdańska.

Zabawy z Szekspirem

Na dobry początek ferii, 13 lutego, Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza do Zabawy z Szekspirem. To zajęcia, podczas których dzieci i ich rodzice we wspólnych twórczych zadaniach poznają tajniki teatru. Spotkania mają formę warsztatów artystycznych o różnorodnym charakterze, w tym muzycznych, plastycznych oraz aktorskich. Każdy z uczestników ma także możliwość zaprezentowania efektów swojej pracy na deskach teatru. 27 lutego Spektakl Teatru Animacji w Poznaniu "Ja, Bałwan" na podstawie sztuki Maliny Prześlugi pt. "A morze nie" to propozycja na zakończenie ferii dla całej rodziny. Wciąż obowiązuje także oferta zajęć, warsztatów i lekcji dla grup zorganizowanych. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Opera Bałtycka dla dzieci

Warto zaplanować także wyjście do Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Na dzieci w wieku od 7 miesięcy do "bez ograniczeń" czeka wiele atrakcji. Są to warsztaty kreatywne Artetematy, zajęcia muzyczno-ruchowe Opera na start, spotkania z Pomoposo i Wielkim Durem, którzy odkrywają teatralno-muzyczne tajemnice opery, a także znane i lubiane spektakle pełne magii - "Kopciuszek" oraz "Dziecko i czary". Szczegóły oraz terminy wydarzeń można sprawdzić na stronie Opery Bałtyckiej.