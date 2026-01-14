Na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem powstanie nowoczesny aquapark zasilany wodą geotermalną. Inwestorem jest rodzina Bachledów Curusiów, jedna z najbogatszych rodzin na Podhalu. Otwarcie kompleksu planowane jest na koniec 2028 roku.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Rodzina Bachledów-Curusiów, znana z licznych inwestycji na Podhalu, przygotowuje się do budowy nowoczesnego aquaparku w Zakopanem.

Inwestycja powstanie w miejscu dawnego kąpieliska na Polanie Szymoszkowej, tuż obok stacji narciarskiej i hotelu Bachleda Kasprowy.



Całoroczne baseny i geotermia

Kompleks obejmie zarówno baseny kryte, jak i zewnętrzne. Łączna powierzchnia inwestycji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym parkingami podziemnymi, wyniesie ponad 43 tysiące metrów kwadratowych.

W planach są m.in. hala basenowa, basen rehabilitacyjny, strefa wellness i fitness, gastronomia oraz rozbudowane zaplecze sanitarne i techniczne.

Kluczowym elementem projektu będzie wykorzystanie wody geotermalnej. Inwestor planuje wykonanie nowego odwiertu o wydajności około 50 metrów sześciennych na godzinę i temperaturze wody sięgającej 50 stopni Celsjusza.

Kiedy otwarcie?

Nowy aquapark zastąpi dotychczasowe kąpielisko, które działało do sezonu letniego 2025. Obiekt będzie funkcjonował przez cały rok, łącząc baseny wewnętrzne i zewnętrzne.

Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, otwarcie Bachleda Termy Kasprowy planowane jest na koniec 2028 roku.

W regionie działa aktualnie co najmniej sześć dużych kompleksów basenowych opartych na wodach termalnych. Poza Zakopanem są to m.in. obiekty w Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej, Chochołowie i Szaflarach.