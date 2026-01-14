W środę rano w Katowicach wykoleił się wagon towarowy. Wstępne ustalenia wskazują na przesunięcie się ładunku jako przyczynę incydentu. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń - przekazała śląska policja.
- W Katowicach doszło do wykolejenia wagonu towarowego.
- W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
- Wstępnie ustalono, że przyczyną mogło być przesunięcie się ładunku.
We wtorkowy poranek w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach doszło do wykolejenia jednego z wagonów pociągu towarowego.
Na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby, które zabezpieczyły teren zdarzenia.
Nikt nie odniósł obrażeń - przekazała policja. Służby ratunkowe szybko opanowały sytuację, a teren został odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec ewentualnym dalszym zagrożeniom.
Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło incydentu być przesunięcie ładunku.
Niemniej specjaliści z zakresu transportu kolejowego wraz z funkcjonariuszami będą kontynuować wyjaśnianie tej sprawy.
Trzeba między innymi ustalić, czy doszło do zaniedbań podczas załadunku lub transportu oraz czy zostały zachowane wszystkie procedury bezpieczeństwa.