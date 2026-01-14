W środę rano w Katowicach wykoleił się wagon towarowy. Wstępne ustalenia wskazują na przesunięcie się ładunku jako przyczynę incydentu. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń - przekazała śląska policja.

W środę rano w Katowicach wykoleił się wagon towarowy / Policja Śląska / Policja

W Katowicach doszło do wykolejenia wagonu towarowego.

W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Wstępnie ustalono, że przyczyną mogło być przesunięcie się ładunku.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

We wtorkowy poranek w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach doszło do wykolejenia jednego z wagonów pociągu towarowego.

Na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby, które zabezpieczyły teren zdarzenia.

Nikt nie odniósł obrażeń - przekazała policja. Służby ratunkowe szybko opanowały sytuację, a teren został odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec ewentualnym dalszym zagrożeniom.

Wstępne ustalenia wskazują na przesunięcie się ładunku jako przyczynę incydentu / Policja Śląska

Wstępne ustalenia służb

Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło incydentu być przesunięcie ładunku.

Niemniej specjaliści z zakresu transportu kolejowego wraz z funkcjonariuszami będą kontynuować wyjaśnianie tej sprawy.

Trzeba między innymi ustalić, czy doszło do zaniedbań podczas załadunku lub transportu oraz czy zostały zachowane wszystkie procedury bezpieczeństwa.