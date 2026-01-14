Ojcowski Park Narodowy, uznawany za jeden z najpiękniejszych w kraju, obchodzi 70. rocznicę powstania. Każdego roku odwiedza go około 480 tysięcy osób, przyciąganych malowniczymi krajobrazami dolin Prądnika i Sąspowskiej oraz bogactwem przyrody i zabytków.
Ojcowski Park Narodowy (OPN) został utworzony 14 stycznia 1956 r. z inicjatywy prof. Władysława Szafera. Był szóstym parkiem narodowym w kraju.
Park, którego symbolem jest nietoperz, zamieszkuje aż 21 gatunków tych ssaków. Wśród najważniejszych atrakcji wymienia się Jaskinię Łokietka, zamek w Pieskowej Skale z Maczugą Herkulesa, zamek kazimierzowski w Ojcowie oraz Jaskinię Ciemną z unikatowym stanowiskiem neandertalskim.
Popularnością cieszą się także Ekspozycja Przyrodnicza OPN i zabytkowa zabudowa dawnego uzdrowiska.
Jak podkreśla dyrektor Tomasz Gierat, park realizuje liczne projekty edukacyjne i ochronne. W 2025 roku kontynuowano wykup gruntów prywatnych oraz utrzymanie "Ogrodu ojcowskiego" - stanowiska dla zagrożonych gatunków roślin.
Wśród kluczowych inwestycji znalazły się remonty zabytkowych willi, modernizacja szlaków oraz utworzenie nowych centrów edukacyjnych, m.in. Domu Nietoperza.
Największym zagrożeniem dla Ojcowskiego Parku Narodowego jest ekspansja zabudowy w jego otulinie oraz intensywny ruch samochodowy, co prowadzi do izolacji parku i utrudnia migrację zwierząt.
"Dlatego największym wyzwaniem dla Parku jest zachowanie powiązań ekologicznych pomiędzy OPN, a najbliższymi ostojami przyrody" - podkreśla dyrektor Gierat.
Wśród priorytetów wymienia także ochronę muraw naskalnych, wykupy gruntów i regulację ruchu turystycznego.
W najbliższych latach planowany jest kompleksowy remont zabytkowej Willi "Pod Berłem", termomodernizacja kompleksu "Zajazd na Złotej Górze" oraz utworzenie nowych centrów edukacyjnych.
Park, utworzony w 1956 roku, obecnie zajmuje 2145,62 ha, a jego otulina liczy 6777 ha.