Ojcowski Park Narodowy, uznawany za jeden z najpiękniejszych w kraju, obchodzi 70. rocznicę powstania. Każdego roku odwiedza go około 480 tysięcy osób, przyciąganych malowniczymi krajobrazami dolin Prądnika i Sąspowskiej oraz bogactwem przyrody i zabytków.

Shutterstock

Ojcowski Park Narodowy (OPN) został utworzony 14 stycznia 1956 r. z inicjatywy prof. Władysława Szafera. Był szóstym parkiem narodowym w kraju.

Park, którego symbolem jest nietoperz, zamieszkuje aż 21 gatunków tych ssaków. Wśród najważniejszych atrakcji wymienia się Jaskinię Łokietka, zamek w Pieskowej Skale z Maczugą Herkulesa, zamek kazimierzowski w Ojcowie oraz Jaskinię Ciemną z unikatowym stanowiskiem neandertalskim.

Edukacja, ochrona przyrody i nowe inwestycje

Jak podkreśla dyrektor Tomasz Gierat, park realizuje liczne projekty edukacyjne i ochronne. W 2025 roku kontynuowano wykup gruntów prywatnych oraz utrzymanie "Ogrodu ojcowskiego" - stanowiska dla zagrożonych gatunków roślin.

Wśród kluczowych inwestycji znalazły się remonty zabytkowych willi, modernizacja szlaków oraz utworzenie nowych centrów edukacyjnych, m.in. Domu Nietoperza.



Wyzwania i zagrożenia dla Parku

Największym zagrożeniem dla Ojcowskiego Parku Narodowego jest ekspansja zabudowy w jego otulinie oraz intensywny ruch samochodowy, co prowadzi do izolacji parku i utrudnia migrację zwierząt.

"Dlatego największym wyzwaniem dla Parku jest zachowanie powiązań ekologicznych pomiędzy OPN, a najbliższymi ostojami przyrody" - podkreśla dyrektor Gierat.

Wśród priorytetów wymienia także ochronę muraw naskalnych, wykupy gruntów i regulację ruchu turystycznego.



W najbliższych latach planowany jest kompleksowy remont zabytkowej Willi "Pod Berłem", termomodernizacja kompleksu "Zajazd na Złotej Górze" oraz utworzenie nowych centrów edukacyjnych.

Park, utworzony w 1956 roku, obecnie zajmuje 2145,62 ha, a jego otulina liczy 6777 ha.