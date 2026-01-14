Dwie lubelskie szkoły są w ścisłej czołówce kraju. Tak wynika z Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2026". "To efekt wieloletniej pracy dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz dowód na to, że Lublin jest miastem, które inwestuje w jakość kształcenia" - podkreśla Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina.

Stare Miasto w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Zespole Szkół Elektronicznych ponownie zajęło 1. miejsce w województwie. Ma też 5. miejsce w zestawieniu najlepszych techników w Polsce.

Z kolei III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej zostało najlepszym liceum w województwie. W zestawieniu ogólnopolskim zajmuje 28. miejsce, a w rankingu olimpijskim jest na 12. pozycji.

"Tytuły to nie wszystko"

Pełna trudu i zaangażowania praca uczniów i nauczycieli to niemierzalny wysiłek, który trzeba docenić i uhonorować. Jednocześnie to wyróżnienie przyjmujemy z pokorą - podkreślił dyrektor III LO Grzegorz Lech.

Tytuły oraz wyniki to nie wszystko i to nie jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze dla nas jest to, aby Unia była szkołą, w której każdy uczeń rozwijał się na miarę swoich możliwości w dobrej atmosferze, znajdując czas również na pasje - zwrócił uwagę.

"Uczniowie są znakomicie przygotowani"

Osiągnięcia Technikum Elektronicznego i III Liceum Ogólnokształcącego w rankingach "Perspektyw" to powód do dumy dla całego miasta. To efekt wieloletniej pracy dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz dowód na to, że Lublin jest miastem, które inwestuje w jakość kształcenia, zarówno zawodowego jak i ogólnokształcącego - podkreślił wiceprezydent Lublina Mariusz Banach.

Nasi uczniowie są znakomicie przygotowani do dalszej nauki i wyzwań przyszłości - dodał.

Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Zespole Szkół Elektronicznych / Miasto Lublin / materiały promocyjne

Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce rankingu "Perspektywy". Już w 2022 zajęło 5. miejsce w Polsce, a sukces ten powtórzyło w 2023 roku, jednocześnie utrzymując pozycję lidera w regionie. W 2024 roku szkoła awansowała na 3. miejsce w kraju.

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej / Miasto Lublin / materiały promocyjne

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej jest najlepsze w województwie - awansowało z 3. miejsca zajmowanego w w ubiegłym roku. Jego uczniowie zdobyli w 2025 r. aż 33 tytuły olimpijskie, w tym 14 tytułów laureatów i 19 finalistów olimpiad ogólnopolskich oraz międzynarodowych.