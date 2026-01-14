Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę na jednym ze skrzyżowań w Warszawie. Zderzenie dwóch samochodów osobowych mogło zakończyć się tragicznie, jednak - jak informują służby - nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Jeden z pojazdów wpadł do sklepu z podłogami.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Do groźnego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Jaktorowskiej w Warszawie- informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.
Według relacji świadków, kierujący Mercedesem podczas zmiany pasa ruchu zderzył się ze Skodą.
Siła uderzenia była na tyle duża, że jedno z aut uderzyło w słupki i zakończyło jazdę na poboczu. Drugi pojazd - suv wjechał bezpośrednio w znajdujący się przy skrzyżowaniu sklep z podłogami.
Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.
Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Według strażaków nie doszło do naruszenia konstrukcji budynku.
Policja apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości do panujących warunków i zachowanie szczególnej uwagi podczas wykonywania manewrów na drodze.