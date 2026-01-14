Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę na jednym ze skrzyżowań w Warszawie. Zderzenie dwóch samochodów osobowych mogło zakończyć się tragicznie, jednak - jak informują służby - nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Jeden z pojazdów wpadł do sklepu z podłogami.

/ Komenda Stołeczna Policji /

Do groźnego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Jaktorowskiej w Warszawie- informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.



Według relacji świadków, kierujący Mercedesem podczas zmiany pasa ruchu zderzył się ze Skodą.

Siła uderzenia była na tyle duża, że jedno z aut uderzyło w słupki i zakończyło jazdę na poboczu. Drugi pojazd - suv wjechał bezpośrednio w znajdujący się przy skrzyżowaniu sklep z podłogami.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.

Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Według strażaków nie doszło do naruszenia konstrukcji budynku.

Policja apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości do panujących warunków i zachowanie szczególnej uwagi podczas wykonywania manewrów na drodze.

