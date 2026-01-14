Tyrannosaurus rex, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najpotężniejszych drapieżników w historii Ziemi, dorastał znacznie wolniej, niż dotychczas sądzono. Najnowsza analiza 17 okazów tyranozaurów, od młodocianych po dorosłe osobniki, pokazała, że pełną dojrzałość osiągały dopiero w wieku około 40 lat. To nawet 15 lat później, niż wskazywały wcześniejsze szacunki. Zespół naukowców z Oklahoma State University i Chapman University pisze o tym w czasopiśmie naukowym "PeerJ".

Szkielet tyranozaura wystawiony w Singapurze / ROSLAN RAHMAN/AFP/East News / East News

Najnowsze badania wykazały, że Tyrannosaurus rex osiągał pełną dojrzałość dopiero w wieku około 40 lat, czyli nawet 15 lat później, niż wcześniej sądzono.

Analiza objęła 17 okazów tyranozaurów, od młodocianych po dorosłe osobniki - to największy taki zestaw danych w historii badań tego gatunku.

W jaki sposób badacze doszli to tych wniosków? Dowiesz się z tego artykułu.

Najważniejsze doniesienia ze świata nauki znajdziesz na rmf24.pl .

Odkryto ukryte wcześniej pierścienie wzrostu

Przez dekady paleontolodzy szacowali wiek i tempo wzrostu tyranozaurów, badając roczne pierścienie wzrostu w skamieniałych kościach, podobnie jak liczy się słoje w drzewach. Dotychczasowe badania sugerowały, że T. rex przestawał rosnąć około 25. roku życia.

Najnowsza, najbardziej kompleksowa analiza, wykorzystująca zaawansowane algorytmy statystyczne oraz nowatorskie metody badania kości, pozwoliła jednak odkryć ukryte wcześniej pierścienie wzrostu. To największy zestaw danych, jaki kiedykolwiek dla tego gatunku zgromadzono. Analiza pierścieni wzrostu w skamieniałych kościach umożliwiła nam odtworzenie historii wzrostu tych zwierząt rok po roku - podkreśla prof. Holly Woodward z Oklahoma State University, która kierowała badaniami.

T. rex nie spieszył się nadmiernie do dorosłości

Nowe analizy wykazały, że T. rex nie spieszył się nadmiernie do dorosłości, lecz rósł powoli i systematycznie przez cztery dekady. Tak długi okres wzrostu mógł pozwolić młodszym Tyranozaurom na zajmowanie różnych nisz ekologicznych w swoim środowisku - zauważa współautor badań, Jack Horner z Chapman University. To mogło być jednym z czynników, które umożliwiły tym drapieżnikom dominację pod koniec okresu kredowego - dodaje.

Inaczej niż w przypadku pierścieni widocznych na pniu drzewa, przekrój poprzeczny kości T. rexa rejestruje jedynie ostatnie 10 do 20 lat życia zwierzęcia. Opracowaliśmy nowe podejście statystyczne, które łączy zapisy wzrostu z różnych okazów, aby oszacować trajektorię wzrostu T. rexa na wszystkich etapach życia z większą szczegółowością niż jakiekolwiek wcześniejsze badanie - wyjaśnia Nathan Myhrvold, matematyk i paleobiolog z Intellectual Ventures, który kierował analizą statystyczną. Złożona krzywa wzrostu dostarcza znacznie bardziej realistycznego obrazu tego, jak rósł Tyrannosaurus i jak bardzo różniły się one pod względem rozmiaru - mówi.

Przełomowe badanie

Jednym z najważniejszych osiągnięć zespołu Woodward, Myhrvolda i Hornera jest zastosowanie światła spolaryzowanego do badania przekrojów kości. Dzięki temu udało się dostrzec nowy typ pierścieni wzrostu, które wcześniej pozostawały niewidoczne. To przełomowe odkrycie może mieć znaczenie nie tylko dla badań nad T. rex, ale również dla innych dinozaurów. Interpretacja wielu blisko rozmieszczonych pierścieni wzrostu jest trudna. Nasze badania wskazują, że dotychczasowe metody stosowane do tego typu analiz mogą wymagać zmiany - podkreśla Myhrvold.

Krzywa wzrostu T. rexa / Rys. Dr Holly Woodward Ballard / Materiały prasowe

Odkryliśmy, iż Tyrannosaurus rex potrzebował około 40 do 45 lat, aby osiągnąć dorosłą wagę około ośmiu ton. To około 15 lat więcej, niż przewidywano na podstawie wcześniejszych badań. Okazuje się więc, że T.rex nie osiągał dorosłości szybko, wzrastał w sposób bardziej stopniowy, powolny - mówi prof. Holly Woodward.

Odkryliśmy również, że wzrost osobników tego gatunku był niezwykle elastyczny. Aby określić wiek dinozaura i tempo wzrostu, analizuje się pierścienie wzrostu w tkance kostnej, a jeśli pierścienie są szeroko rozstawione, oznacza to duży wzrost z roku na rok. Jeśli są blisko siebie, oznacza to niewielki wzrost. W przypadku T. rex wzrost był bardzo nieregularny, bardzo zmienny. W niektórych latach osobniki rosły dużo, w innych bardzo niewiele. Tłumaczymy to w ten sposób, że jeśli na przykład nie miał dużo do jedzenia, czyli zasoby były ograniczone, to w danym roku rósł mniej. A jeśli miał dużo pożywienia w kolejnym roku, rósł szybciej - dodaje.

