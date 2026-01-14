Luksus, tajemnice i francuski przepych – czwarty sezon kultowego serialu HBO "Biały Lotos" zabierze widzów w podróż na malownicze Lazurowe Wybrzeże. Tym razem sceny rozgrywać się będą w XIX-wiecznym zamku Château de la Messardière w Saint-Tropez.

4. sezon "Białego Lotosu" przenosi się na luksusowe Lazurowe Wybrzeże (na zdjęciu kadr z 3. sezonu serialu "Biały Lotos") / foto: wbdpoland/press /

4. sezon "Białego Lotosu" przenosi się na luksusowe Lazurowe Wybrzeże, a główną lokacją będzie zamkowy hotel Château de la Messardière w Saint-Tropez.

Ten XIX-wieczny zamek, otoczony winnicami i sosnowymi lasami, to idealne tło dla pełnej przepychu i napięcia atmosfery serialu.

Ekipa odwiedzi też Paryż i Festiwal Filmowy w Cannes, co dodaje świeżości i blasku fabule.

Nowy sezon, nowa lokalizacja - "Biały Lotos" na francuskim wybrzeżu

Po podróżach do egzotycznych Hawajów, słonecznej Sycylii i tętniącej życiem Tajlandii, twórcy "Białego Lotosu" szykują dla fanów nową, niezwykle stylową scenerię. Wszystko wskazuje na to, że czwarty sezon serialu HBO przeniesie się na południe Francji, a dokładnie na Lazurowe Wybrzeże. Według informacji podanych przez prestiżowy magazyn Variety, kluczową lokalizacją będzie luksusowy hotel Château de la Messardière w Saint-Tropez.

Château de la Messardière - zamek z historią i klasą

Château de la Messardière to perła architektury XIX wieku, położona majestatycznie nad Zatoką Pampelonne. Otoczony rozległymi winnicami i pachnącymi sosnami zamek od lat przyciąga miłośników luksusu z całego świata. Choć pierwotnie powstał jako prywatna rezydencja, już na początku XX wieku zyskał sławę modnego miejsca wypoczynku dla elit. Po gruntownej renowacji, która przywróciła mu dawny blask, stał się jednym z najbardziej prestiżowych hoteli w regionie.

Przestronne tarasy, zadbane ogrody i stylowe salony zamku stworzą naturalne tło dla charakterystycznej mieszanki przepychu i napięcia, z której słynie "Biały Lotos". To właśnie tu już wkrótce będą rozgrywać się intrygujące losy bohaterów czwartego sezonu.

Filmowe Saint-Tropez i nie tylko - zdjęcia w kilku lokalizacjach

HBO nie zamierza ograniczać się do jednej lokalizacji. Choć Château de la Messardière będzie głównym miejscem akcji, ekipa filmowa odwiedzi także inne zakątki Lazurowego Wybrzeża. Według doniesień, w fabule pojawi się również hotel w Paryżu, a część scen ma rozgrywać się podczas słynnego Festiwalu Filmowego w Cannes. To kultowe wydarzenie przyciąga co roku gwiazdy światowego kina, a jego atmosfera doskonale wpisuje się w klimat serialu.

Zdjęcia do czwartego sezonu mają ruszyć pod koniec kwietnia i potrwają aż do października. W tym czasie twórcy planują wykorzystać różnorodność francuskich plenerów, by jeszcze bardziej podkręcić atmosferę tajemnicy i luksusu.

Luksus na ekranie i poza nim - ile kosztuje noc w zamkowym hotelu?

Lazurowe Wybrzeże słynie z wysokich cen, a Château de la Messardière nie jest tu wyjątkiem. Najtańszy pokój, Superior Room, kosztuje w maju około 1571 dolarów za noc - to wydatek porównywalny z sezonem trzecim, kręconym w Tajlandii. Jednak prawdziwy przepych zaczyna się dopiero od czteropokojowego domu wiejskiego Bastide, za który trzeba zapłacić aż 24 435 dolarów za noc!

Cena obejmuje nie tylko nocleg, ale również wykwintne śniadanie, dostęp do minibaru, lunch w dwóch restauracjach, pełny dostęp do luksusowego spa, prywatny basen, rezerwację leżaka na plaży, pralnię, napoje przy basenie oraz transfery Rolls-Roycem. Takie udogodnienia to idealne tło dla serialowych intryg i dramatów.

Obsada i fabuła - czego możemy się spodziewać?

Choć szczegóły fabuły czwartego sezonu są pilnie strzeżone, już teraz wiadomo, że francuskie tło będzie nowym, stylowym rozdziałem w historii serialu "Biały Lotos". W połowie stycznia potwierdzono udział dwóch aktorów: AJ Michalka i Alexandra Ludwiga. Pozostałe nazwiska pozostają owiane tajemnicą, jednak można się spodziewać, że twórcy jak zwykle zaskoczą widzów ciekawym zestawieniem postaci.

Tradycją serialu jest, że obsada i ekipa zatrzymują się w tym samym hotelu, w którym kręcone są zdjęcia. To pozwala na jeszcze lepsze oddanie klimatu i budowanie napięcia.

Fani serialu mogą już zacierać ręce. Lazurowe Wybrzeże, z całą swoją elegancją i tajemnicą, z pewnością dostarczy kolejnych niezapomnianych wrażeń.