​Magda Linette awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w Hobart po efektownym zwycięstwie nad Chinką Xinyu Wang. Polka zaledwie kilka godzin wcześniej wygrała swój pierwszy mecz turnieju, przełożony ze względu na deszcz. W kolejnym meczu zmierzy się z Amerykanką Ivą Jovic. Z kolei Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson zakończyli już swój udział w turnieju ATP w Adelajdzie.

Magda Linette

Magda Linette pokonała Xinyu Wang 6:1, 7:5 i awansowała do ćwierćfinału WTA 250 w Hobart.

W kolejnym meczu Polka zmierzy się z Amerykanką Ivą Jovic.

Jan Zieliński i Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla turnieju ATP w Adelajdzie.

Magda Linette, obecnie 53. rakieta świata, zaprezentowała się znakomicie w meczu drugiej rundy turnieju WTA 250 w australijskim Hobart. Polka zmierzyła się z Xinyu Wang, która w światowym rankingu plasuje się dziesięć pozycji wyżej. Spotkanie od samego początku było bardzo zacięte i obfitowało w długie wymiany, jednak to Linette wykazała się większą skutecznością w kluczowych momentach.

Wygrana Linette

Już w pierwszym secie Polka szybko objęła prowadzenie 5:0, wykorzystując słabsze momenty rywalki. Wang zdołała utrzymać podanie tylko raz, a Linette pewnie zakończyła partię wynikiem 6:1.

Druga odsłona meczu rozpoczęła się równie dobrze dla polskiej tenisistki. Linette dwukrotnie przełamała serwis rywalki i prowadziła już 3:0. Jednak Wang nie zamierzała się poddawać - odrobiła straty i doprowadziła do remisu 3:3. Od tego momentu walka toczyła się punkt za punkt, a kibice mogli oglądać prawdziwy tenisowy thriller. Ostatecznie to Linette przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść, zdobywając decydujące przełamanie i wygrywając 7:5.

Intensywny dzień dla polskiej tenisistki

Warto podkreślić, że był to już drugi mecz Magdy Linette tego dnia. Wcześniej rozegrała zaległe spotkanie pierwszej rundy, które zostało przełożone z powodu opadów deszczu. W tym pojedynku Polka pokonała Rosjankę Oksanę Zelechmetiową 6:3, 1:6, 6:1, pokazując dużą odporność psychiczną i fizyczną.

W ćwierćfinale turnieju Linette zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Amerykanką Ivą Jovic. 18-letnia tenisistka, zajmująca 30. miejsce w światowym rankingu, w drugiej rundzie pewnie pokonała Meksykankę Renatę Zarazuę 6:1, 6:2. Będzie to drugie spotkanie tych zawodniczek - poprzednio, w pierwszej rundzie US Open w 2024 roku, górą była Jovic, wygrywając 6:4, 6:3.

Jan Zieliński i Luke Johnson odpadli z turnieju w Adelajdzie

Nie powiodło się natomiast Janowi Zielińskiemu i jego partnerowi deblowemu, Brytyjczykowi Luke’owi Johnsonowi, w turnieju ATP 250 w Adelajdzie. Polski tenisista i jego brytyjski partner przegrali w drugiej rundzie z rozstawionymi z numerem szóstym Włochami - Simone Bolellim i Andreą Vavassorim 6:7 (2-7), 2:6. Był to pierwszy wspólny występ tego duetu.

Włosi w ćwierćfinale zmierzą się z parą Marcelo Arevalo (Salwador) i Mate Pavić (Chorwacja), rozstawioną z numerem trzecim.

Jan Zieliński niedawno miał powody do radości - był jednym z bohaterów polskiej drużyny, która triumfowała w turnieju United Cup. W parze z Katarzyną Kawą wygrał wszystkie pięć meczów miksta, w tym trzy decydujące o zwycięstwach Polski w ćwierćfinale, półfinale i finale imprezy w Sydney.