Już dziś, 5 maja 2026 roku, maturzyści w całej Polsce przystąpią do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. To jeden z najważniejszych sprawdzianów w życiu młodych ludzi, który decyduje o ich dalszej edukacyjnej przyszłości. Po południu już po zakończeniu egzaminu na www.rmf24.pl udostępnimy arkusze CKE z matematyki na poziomie podstawowym oraz propozycje rozwiązań, przygotowane przez naszego eksperta.

Egzamin maturalny w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Dziś o 9:00 maturzyści w całej Polsce zmierzą się z obowiązkowym egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym - to jeden z najtrudniejszych momentów matury.

Matematyka to nie tylko wyzwanie, ale też szansa na pokazanie umiejętności logicznego myślenia.

Do zdania matury trzeba zdobyć minimum 30 proc. punktów, co jest kluczowe dla uzyskania świadectwa dojrzałości.

Wyniki tegorocznej matury poznamy 8 lipca, a w razie niezadowolenia można skorzystać z procedury odwoławczej lub przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Królowa nauk na maturze 2026. Matematyka obowiązkowa dla wszystkich

Punktualnie o godzinie 9:00 w tysiącach szkół średnich w całym kraju rozpocznie się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. To drugi dzień tegorocznej sesji maturalnej, a matematyka, obok języka polskiego i wybranego języka obcego, jest jednym z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów, do których musi przystąpić każdy maturzysta.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest uznawany za jeden z najtrudniejszych momentów całej matury. Aby go zaliczyć, abiturient musi zdobyć co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania. Wynik ten jest kluczowy dla otrzymania świadectwa dojrzałości oraz otwiera drogę do rekrutacji na uczelnie wyższe.

Matura 2026: Zasady - co trzeba wiedzieć?

Każdy maturzysta musi podejść do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Oprócz tego czekają ich także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego.

To jednak nie wszystko. Każdy maturzysta zobowiązany jest również do przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym - tzw. przedmiotu do wyboru. Wśród dostępnych opcji są m.in. biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, języki obce nowożytne, a nawet matematyka czy język polski na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów rozszerzonych.

Matura 2026: harmonogram egzaminów - kiedy kolejne testy?

Pisanie egzaminów maturalnych potrwa do 21 maja. Terminy poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Z kolei egzaminy ustne rozpoczną się 7 maja i potrwają aż do 30 maja. W tym przypadku to szkoły indywidualnie ustalają dokładne terminy dla swoich uczniów.

Dla tych maturzystów, którzy z powodu choroby lub innych losowych sytuacji nie będą mogli przystąpić do egzaminów w głównym terminie, przewidziana jest dodatkowa sesja. Odbędzie się ona w dniach 1-16 czerwca (pisemne) oraz 8-10 czerwca (ustne).

Egzamin maturalny - szczegółowy harmonogram

Egzamin maturalny w 2026 roku zostanie przeprowadzony zarówno w tzw. "Formule 2023", jak i "Formule 2015". Dotyczy to absolwentów wszystkich typów szkół.

Część ustna egzaminu maturalnego:

- Od 8 do 30 maja 2026 r. (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

- Egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i kaszubskiego będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Część pisemna egzaminu maturalnego:

- Rozpocznie się 4 maja 2026 r. i potrwa do 21 maja 2026 r.

Najważniejsze egzaminy:

Język polski (poziom podstawowy) - 4 maja, godz. 9:00

Matematyka (poziom podstawowy) - 5 maja, godz. 9:00

Język angielski (poziom podstawowy) - 6 maja, godz. 9:00

Matematyka (poziom rozszerzony) - 11 maja, godz. 9:00

Język polski (poziom rozszerzony) - 21 maja, godz. 9:00

Terminy dodatkowe:

- Część ustna: 8-10 czerwca 2026 r.

- Część pisemna: od 1 do 16 czerwca 2026 r.

Egzamin poprawkowy:

- Część pisemna: 24 sierpnia 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00

- Część ustna: 25 sierpnia 2026 r. (wtorek)

Ogłoszenie wyników:

- Egzamin maturalny w terminie głównym i dodatkowym: 8 lipca 2026 r.

- Egzamin poprawkowy: 11 września 2026 r.

Wyniki matury 2026 - kiedy i jak je poznać?

Na oficjalne wyniki tegorocznej matury trzeba będzie poczekać do 8 lipca. Tego dnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki w całej Polsce. Maturzyści będą mogli sprawdzić swoje osiągnięcia online oraz odbiorą świadectwa maturalne w swoich szkołach.

Jeśli ktoś będzie niezadowolony z uzyskanego wyniku, będzie mógł skorzystać z kilkuetapowej procedury odwoławczej. To szansa na zweryfikowanie oceny egzaminacyjnej, jeśli maturzysta uważa, że doszło do pomyłki.

Maturzysta, któremu nie uda się zaliczyć jednego z obowiązkowych egzaminów, może przystąpić do poprawki. Natomiast osoby, które nie zdadzą więcej niż jednego egzaminu, będą musiały poczekać na kolejną szansę aż do następnego roku. Taka sama zasada dotyczy osób, którym egzamin został unieważniony, np. z powodu ściągania.

Matematyka na maturze - wyzwanie i przepustka do przyszłości

Egzamin z matematyki od lat budzi emocje wśród maturzystów. To jeden z najczęściej komentowanych i analizowanych testów podczas sesji maturalnej. Dla wielu uczniów jest to nie tylko obowiązek, ale również szansa na wykazanie się umiejętnością logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Wynik z matematyki - zwłaszcza na poziomie rozszerzonym - może mieć kluczowe znaczenie w rekrutacji na wymarzone kierunki studiów, zwłaszcza te ścisłe i techniczne.