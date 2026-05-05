Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego odbędzie się w środę 6 maja. Uroczystości rozpocznie msza o godzinie 14 w kościele św. Anny w Wilanowie. Ekonomista, były minister finansów i spraw zagranicznych, jeden z "trzech tenorów" - założycieli Platformy Obywatelskiej - zmarł 25 kwietnia. Rodzina zamieściła w nekrologu prośbę do tych, którzy zechcą towarzyszyć politykowi w ostatniej drodze.

Andrzej Olechowski na konferencji "25 lat członkostwa Polski w NATO" w Sejmie; Warszawa, 08.03.2024

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Prośba rodziny

Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. O jego śmierci w mediach społecznościowych poinformował najbliższy przyjaciel, Wojciech Mann.

W nekrologu opublikowanym na łamach "Gazety Wyborczej" rodzina "z głębokim smutkiem zawiadomiła o śmierci śp. Andrzeja Olechowskiego - doktora ekonomii i polityka". Jego pogrzeb odbędzie się w środę, 6 maja, na warszawskim Wilanowie. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele św. Anny w Wilanowie o godzinie 14.

Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów, wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. W nekrologu podano numer konta: 96 1030 0019 0109 8530 0030 6564.

Andrzej Olechowski - ekonomista, polityk, dyplomata, wykładowca

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. W 1992 roku był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993-1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" - obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska - którzy zakładali Platformę Obywatelską. W 2000 oraz 2010 roku kandydował na urząd prezydenta RP.

Zasiadał we władzach instytucji społecznych, takich jak Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Instytut Studiów Wschodnich, Klub Wschodni, Fundacja im. Stefana Batorego, Instytut Spraw Publicznych czy Komisja Trójstronna. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Collegium Civitas.

Został wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 roku został laureatem Nagrody Kisiela.