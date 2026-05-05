Dziesiąte w tym roku ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu wykryto w woj. lubelskim - w gospodarstwie hodującym 7,6 tys. kaczek. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej podejmują działania zmierzające do likwidacji ognisk.

O kolejnym ognisku grypy ptaków poinformowały we wtorek służby weterynaryjne. Chorobę wykryto w miejscowości Szachy w gminie Drelów w powiecie bialskim, w gospodarstwie, gdzie utrzymywano 7,6 tys. sztuk kaczek rzeźnych.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Monika Michałowska powiedziała, że tak jak w każdym przypadku wykrycia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej podejmują działania zmierzające do likwidacji ognisk - zwierzęta są uśmiercane, a gospodarstwa dezynfekowane.

Wykryte w Szachach ognisko ptasiej grypy jest 10. w tym roku w woj. lubelskim i piątym w powiecie bialskim - wcześniej cztery ogniska stwierdzono we wsi Wysokie w gminie Miedzyrzec Podlaski. Choroba wystąpiła też w dwóch gospodarstwach we wsi Miłków w gminie Siemień powiecie parczewskim oraz w trzech gospodarstwach w gminie Wohyń w powiecie radzyńskim.

Łącznie we wszystkich gospodarstwach, w których w tym roku wykryto ptasią grypę w Lubelskiem, utrzymywano ponad 351 tys. sztuk drobiu - kaczek, kur i indyków.

Ptasia grypa w Lubelskiem. Ograniczenia dot. transportu i handlu

Wokół gospodarstw, w których stwierdzono chorobę, w promieniu 3 km wyznaczony jest obszar zapowietrzony, a następnie w promieniu 7 km - obszar zagrożony. Na wyznaczonych obszarach obowiązują ograniczenia dotyczące m.in. transportu i handlu drobiem oraz jajami, hodowane ptaki mają być trzymane w zamknięciu.

Skutki wystąpienia grypy ptaków mają znaczenie przede wszystkim ekonomiczne. Na tę chorobę nie ma lekarstwa ani szczepionki. Jedyną metodą zapobiegania zakażeniom jest ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji.

W tym roku w Polsce dotychczas wykryto 117 ognisk grypy ptaków u drobiu w gospodarstwach komercyjnych, w których hodowanych było łącznie ponad 8,7 mln sztuk drobiu.