Zakaz sprzedaży alkoholu w godz. 22-6 w sklepach i na stacjach paliw w Ełku zacznie obowiązywać od 14 maja - poinformował we wtorek ełcki magistrat.

Nowe przepisy nie dotyczą restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych, gdzie alkohol podawany jest do konsumpcji na miejscu.

Powody wprowadzenia ograniczeń

Lokalny samorząd zdecydował się na wprowadzenie nocnej prohibicji po wniosku powiatowego komendanta policji.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2025 roku ełccy policjanci interweniowali wobec 1691 osób pijących alkohol w niedozwolonych miejscach, zatrzymali do wytrzeźwienia 687 osób, złapali 92 pijanych kierowców oraz zanotowali 430 przypadków zakłócenia porządku i spokoju publicznego.

Przed podjęciem decyzji przeprowadzono konsultacje społeczne, w których udział wzięło prawie 500 mieszkańców.

Aż 83 procent z nich opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, przeciw było 15 procent, a 2 procent ankiet uznano za nieważne.



Ełcki magistrat poinformował, że przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży alkoholu na terenie miasta otrzymają wszelkie niezbędne informacje dotyczące nowych przepisów.



Warto przypomnieć, że podobne ograniczenia sprzedaży alkoholu obowiązują już w innych miastach województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Kętrzynie i Ornecie.

W Ełku, według lokalnych analiz, po godzinie 22:00 alkohol sprzedawano dotąd w 31 punktach, a od godziny 5:00 rano – w ośmiu.