Na wtorek zaplanowano egzamin maturalny z języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego i kultury antycznej. Nie mają one charakteru obowiązkowego - to przedmioty dodatkowe, zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

Matura 2026: Kaszubski, łemkowski i łacina wśród najrzadziej wybieranych przedmiotów / Marcin Bielecki / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że język łemkowski, kaszubski i łacina to jedne z najrzadziej wybieranych przedmiotów na tegorocznej maturze. Do egzaminu z łaciny i kultury antycznej zgłosiło się 237 tegorocznych absolwentów, z kaszubskiego - 26 osób, a z łemkowskiego - zaledwie 5. Łącznie 268 osób.

Czas trwania egzaminów również jest zróżnicowany. Testy z języka kaszubskiego i łemkowskiego potrwają 210 minut, natomiast egzamin z łaciny i kultury antycznej - 180 minut.

Matura 2026 i egzaminy obowiązkowe

Uczniowie muszą przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, a także do dwóch egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego. Absolwenci szkół z nauczaniem języków mniejszości mają dodatkowo obowiązkowy egzamin pisemny i ustny z języka ojczystego.

Każdy maturzysta musi również przystąpić do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego. Można zdawać ich maksymalnie sześć. Wśród dostępnych przedmiotów znajdują się m.in. biologia, chemia, historia, geografia, informatyka, filozofia czy języki obce.

Jednym z najpopularniejszych wyborów pozostaje matematyka na poziomie rozszerzonym. W tym roku chęć jej zdawania zgłosiło 93,4 tys. absolwentów, czyli 27,1 proc. wszystkich maturzystów.

Matura 2026. Kiedy podane zostaną wyniki?

Wyniki tegorocznych matur CKE opublikuje 8 lipca o godzinie 8:30 rano . Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ziu.gov.pl lub bezpośrednio w swojej szkole. W systemie maturzysta zobaczy szczegółowy arkusz wyników: procenty z każdego przedmiotu, liczby punktów oraz poziomy (podstawowy/rozszerzony).

Na tej podstawie będzie mógł obliczyć swój potencjał rekrutacyjny.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia, a wyniki ogłoszone zostaną 11 września.