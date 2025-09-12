Sejm uchwalił ustawę uzależniającą wypłatę świadczenia 800 plus cudzoziemcom m.in. od aktywności zawodowej rodzica.

Rewolucyjne zmiany w świadczeniu 800 plus dla cudzoziemców, Sejm uchwalił ustawę / Piotr Nowak / PAP

Za ustawą głosowało 227 posłów, 194 było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Przedłużenie do 4 marca 2026 r. legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, oraz uszczelnienie systemu otrzymywania świadczeń przez cudzoziemców, w tym powiązanie wypłat 800 plus z aktywnością zawodową - to niektóre z przepisów ustawy uchwalonej w piątek przez Sejm.

Projekt to pokłosie sierpniowego weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Głowa państwa uważa, że świadczenie powinny dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Sejm przyjął ustawę w tej sprawie, w związku z czym można spodziewać się, że ustawa uzyska podpis prezydenta.

Wcześniej rząd przyjął projekt ustawy, który wprowadza istotne zmiany w zasadach przyznawania świadczenia 800 plus dla cudzoziemców. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu i powiązanie wypłaty świadczenia z aktywnością zawodową obcokrajowców przebywających w Polsce.

Co się zmieni?

Jak poinformował wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciej Duszczyk, zgodnie z nowymi założeniami Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie co miesiąc automatycznie weryfikował, czy cudzoziemiec był aktywny zawodowo w poprzednim miesiącu. Jeśli tak - świadczenie zostanie wypłacone. W przypadku braku aktywności zawodowej wypłata zostanie wstrzymana.

Zmiany dotyczą wszystkich cudzoziemców, nie tylko obywateli Ukrainy. Wyjątek przewidziano dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami - jeśli dziecko posiada polskie orzeczenie o niepełnosprawności, świadczenie będzie wypłacane niezależnie od statusu zawodowego rodzica.

Projekt ma na celu zachęcenie cudzoziemców do podejmowania pracy w Polsce oraz ograniczenie nadużyć w systemie świadczeń. Nowe przepisy mają również uporządkować kwestie legalności pobytu i dostępu do rynku pracy dla obcokrajowców.

Według danych ZUS w lipcu 2025 roku świadczenie 800 plus pobierało łącznie 276,6 tys. dzieci cudzoziemców, z czego 224,7 tys. to dzieci obywateli Ukrainy.



