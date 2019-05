Od 31 maja do 2 czerwca Pacanów zdominuje 17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja 2019 – największe wydarzenie prezentujące kulturę dziecięcą w kraju. W ubiegłym roku wzięła w nim udział Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej: Agata Kornhauser-Duda, która czytała na rynku Koziołka Matołka. Obecnie prezydentowa objęła wydarzenie honorowym patronatem.

Festiwal rozpoczną dwa konkursy. 31 maja w Europejskim Centrum Bajki odbędą się XIII Spotkania Mistrzów Teatru, czyli ogólnopolski przegląd najlepszych dziecięcych grup teatralnych.

A 1 czerwca rywalizacja w ramach XIII Spotkań Mistrzów Muzyki, czyli konkurs najlepszych młodych polskich wokalistów.

Zmaganiom artystycznym będą towarzyszyć wydarzenia kulturalne. 31 maja Kielecki Teatr Tańca zaprezentuje fragmenty spektaklu "Dziadek do orzechów", a Zespół Teatralny "Bambo" z Rumi spektakl "Bajka o sennej Nutce". 1 czerwca zobaczymy koncert gwiazdy Antka Smykiewicza, znanego m.in. z The Voice of Poland.

Kulminacja festiwalowych zdarzeń nastąpi 2 czerwca, kiedy ulicami Pacanowa przemaszeruje rozśpiewany barwny Bajkowy Korowód w stylu Show must go on!

/ foto. Centrum Bajka/mat. prasowy /

O 13.30 rondu w Słupi (gmina Pacanów) nadane zostanie imię Koziołka Matołka, a później (o godzinie 15.00) na Rynku obchodzone będą urodziny Koziołka Matołka. W tym roku sędziwy podróżnik kończy 86 lat. Z tej okazji pokroi i rozda czterowarstwowy tort o wysokości 2 metrów, który ozdobi 86 świec.

Uczestnicy uroczystości finałowej zaproszeni zostaną do namiotu cyrkowego na spotkanie z zaczarowanym światem teatru, cyrku i magii. Trzy spektakle zaprezentuje Cyrk Juremix. Będą także teatry uliczne, popisy iluzjonisty Pana Li i akrobacje braci Kłeczek.

Kluczowe wydarzenie Festiwalu to oczywiście setki warsztatów odbywających się na terenie całego miasteczka w strefach wiedzy, zabawy, twórczości i rodziców. Zaplanowano m.in. programowanie robotów, sterowanie humanoidalnym automatem, a także zajęcia w laboratorium Mendelejewa, z którego wyparowały pierwiastki. Młodzi ludzie spróbują zbudować silnik elektryczny, elektryczny samochód i rakietę kosmiczną, poznają także, jak działa umysł geniusza.

/ foto. Centrum Bajka/mat. prasowy /

Strefę twórczości zdominuje mobilna huta szkła, gdzie w temp. 1300 stopni powstaną kwiaty, patery, wazoniki, kielichy, zwierzęta. Będą także warsztaty kowalstwa, ceramiczne, garncarskie, kaligrafii rosyjskiej, upcyklingu, malowania na szkle, tworzenia ogrodów w słoikach itd.

Ogromu i różnorodności imprez nie sposób opisać. Warto tylko dodać, że na najmłodszych czeka wesoła piaskownica z zabawkami i foremkami do kreatywnej zabawy. Wielka gąsienica, klocki bump, mega klocki cegły, gry recyclingowe wykonane podczas warsztatów twórczych oraz gry i zabawy prowadzone przez animatorów. Będzie także coś dla rodziców.

Podczas dni festiwalowych 31 maja - 2 czerwca będzie działać najnowsza atrakcja Centrum Bajki - Wioska Indiańska Manitu, gdzie od najstarszych Indian w Pacanowie dowiemy się o zwyczajach, kulturze i kuchni dzikiego zachodu.

Przybywajcie!

PROGRAM

31 maja

9.00 - 16.30 XIII Spotkania Mistrzów Teatru czyli spotkanie najlepszych dziecięcych grup teatralnych

9.00 - Spektakl “Bajka o sennej Nutce" - Zespół Teatralny “Bambo" z Rumi

19.00 - Kielecki Teatr Tańca zaprezentuje fragmenty spektaklu “Dziadek do orzechów"

10.00 - 17.00 - Warsztaty twórcze "Filcowe pingwiny"

10.00 - 17.00 - Warsztaty animacyjne

10.00 - 17.00 - Warsztaty ozdabiania matrioszek wiórkami z drzewa osikowego

10.00 - 17.00 - Warsztaty kowalstwa artystycznego

Wioska Indiańska Manitu:

11.00 i 15.00 - Warsztaty indiańskie "Marzenia" - Katarzyna Vanevska

Warsztaty kulinarne

1 czerwca

10.00 - 17.30 - XIII Spotkania Mistrzów Muzyki czyli spotkanie najlepszych dziecięcych wokalistów

19.00 Koncert - Antek Smykiewicz

10.00 - 17.00 - Warsztaty ozdabiania matrioszek wiórkami z drzewa osikowego

10.00 - 17.00 - Warsztaty twórcze - ozdabiane kubków ceramicznych

10.00 - 17.00 - Warsztaty animacyjne

10.00 - 17.00 - Warsztaty kowalstwa artystycznego

Warsztaty kulinarne w Wiosce Indiańskiej Manitu

2 czerwca

11.00 - Msza święta w Bazylice Mniejszej w Pacanowie)

12.00 - Bajkowy Korowód

13.00, 15.30, 17.00 - Cyrk Juremix (pobierz darmową kartę wstępu)

13.30 - Uroczyste nadanie imienia Koziołka Matołka rondu w Słupi

13.30 i 17.00 - Teatr na walizkach

14.30 i 16.50 - Pokaz Małych Strażaków ze Stąporkowa

14.45 i 16.45 - Występ Braci Kłeczek

15.00 - 86. urodziny Koziołka Matołka

15.20, 16.30, 18.00 - Festiwal Kolorów

15.30 i 18.10 - Pan Li

13.00 - 19.00 - Fundacja “Teatr Kubika" - programy cyrkowo-teatralne

Wioska Indiańska Manitu - warsztaty kulinarne

Strefa wiedzy 13.00 - 19.00

Robo-manipulator

Baza na Księżycu

Misja na Marsa

Na pomoc bohaterom Disneya

Budowa wyścigówek

Robo-wąż - slalom

Everstorm - humatoidalny robot

Labirynt

Mendelejew

Fiodor Piotrowski - zbuduj silnik elektryczny

Fiodor Piotrowski - samochód na prąd!

Sputnik - zbuduj rakietę

Sputnik - atmosferyczne podróże kosmiczne

Tetris - strefa umysłu

Master-tetris

Strefa twórczości 13.00 - 19.00

Mobilna huta szkła

Warsztaty formowania szkła za pomocą palnika gazowego

Warsztaty kowalstwa artystycznego

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty garncarskie

Warsztaty osikowe

Warsztaty kaligrafii

Warsztaty malowanie na szkle

Warsztaty matrioszki z tektury

Warsztaty łapacz snów

Obrazki w ramkach

Tatuaż brokatowy

Slime

Breloczki do kluczy

Ogród w słoiku

Warsztat robienia zawieszek z suchej porcelany

Gniotki z kulkami żelowymi

Quiling na ludowo

Koszyczki wyplatane z wikliny papierowej

Warsztaty upcyklingowe - decupage

Warsztaty upcyklingowe - guzikowce

Strefa rodzica 13.00 - 19.00

Ozdabianie materiałowych toreb

Łyżki decoupage

Skrzaty

Strefa zabawy 13.00 - 19.00

Wesoła piaskownica

Animacje - wielka gąsienica, klocki bump, mega klocki cegły, gry recyclingowe

Centrum Bajki to miejsce, gdzie na każde dziecko czeka Bajkowy Świat – magiczna kraina, która jest połączeniem niezwykłego muzeum z interaktywną wystawą, gdzie można zobaczyć prawdziwe ziarnko grochu, które nie dawało spać księżniczce czy piegi z Akademii Pana Kleksa, przejechać się pociągiem, który leci w kosmos, spotykać Małego Księcia, by nagle zanurzyć się w morską głębinę, w której przez okna magicznej kolejki zobaczymy syreny, trytony i przeżyjemy atak morskich potworów.