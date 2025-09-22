Policjanci z Rzepina (Lubuskie) zatrzymali 44-latka z Małopolski, za którym wydano 13 listów gończych. Mężczyzna ukrywał się przez prawie sześć lat, posługując się tożsamością innej osoby. Zgubiła go kradzież telefonu.

44-letni mieszkaniec woj. małopolskiego wpadł po tym, jak dokonał kolejnej kradzieży. / Lubuska policja /

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Rzepinie (Lubuskie) prowadzili śledztwo w sprawie kradzieży telefonu. Udało im się ustalić miejsce, w którym może ukrywać się podejrzany o ten czyn mężczyzna.

Mieszkaniec województwa małopolskiego został zatrzymany na terenie powiatu sulęcińskiego. Był zaskoczony i nie stawiał oporu.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 44-latek był poszukiwany 13 listami gończymi i ukrywał się od prawie sześciu lat. Jego namierzenie było utrudnione, gdyż posługiwał się tożsamością innej osoby - informuje asp. sztab. Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Mężczyzna miał do odbycia sześć lat więzienia za włamania i kradzieże.

Po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu, a z niego został przewieziony do więzienia do odbycia kary.