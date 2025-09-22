Prokuratura Okręgowa w Toruniu poinformowała o wynikach sekcji zwłok Magdaleny Rynkowskiej, żony Ryszarda Rynkowskiego. Jak przekazała prokurator Izabela Oliver, bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Specjaliści ustalili, że była ona następstwem pęknięcia żylaków przełyku.

Ryszard Rynkowski z żoną Magdaleną Rynkowską / PAP

Prokuratura Okręgowa w Toruniu poinformowała o wynikach sekcji zwłok zmarłej 18 września żony Ryszarda Rynkowskiego.

Śledczy podkreślają, że na ciele zmarłej nie stwierdzono żadnych obrażeń i wykluczono udział osób trzecich.

"Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Magdaleny była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Jak ustaliliśmy zmarła chorowała i niewydolność oddechowo-krążeniowa była skutkiem pękniętych żylaków przełyku. Ale nie ma żadnych śladów na ciele, żadnych obrażeń, więc potwierdziły się również wstępne nasze ustalenia, że wykluczyliśmy udział osób trzecich" - przekazała "Faktowi" Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratora Okręgowego w Toruniu.

Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego

Do tragedii doszło 18 września w mieszkaniu w Brodnicy. Ciało Magdaleny Rynkowskiej około godziny 15:30 znalazł jeden z członków rodziny - na miejsce wezwani zostali ratownicy, którzy stwierdzili zgon. Według ustaleń portalu bydgoszcz.tvp.pl małżonkowie niedawno wrócili z wakacji w Hiszpanii, ale w związku z remontem domu zatrzymali się u matki kobiety w Brodnicy.

Magdalena Rynkowska, znana opinii publicznej jako Edyta, od lat towarzyszyła swojemu znanemu mężowi w życiu prywatnym i zawodowym. Para poznała się na jednym z koncertów i wzięła ślub w 2006 roku. Dwa lata później powitała na świecie syna. Ich związek bywał wielokrotnie wystawiany na próbę - zarówno przez kryzysy osobiste, jak i medialne. W trudnych chwilach, m.in. podczas załamania nerwowego artysty w 2016 roku, żona wspierała muzyka i nie odstępowała go na krok.