Weekend upłynął pod znakiem konwencji wyborczych - swoje programy przedstawili startujący w wyborach prezydenckich: Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz i Robert Biedroń. Nadal jednym z głównych tematów był szerzący się koronawirus: w Polsce nie potwierdzono przypadku zachorowań, ale w niedzielę pojawiła się informacja o trzech osobach zakażonych w Czechach. Działo się także w świecie sportu i kultury: w Lahti odbyły się dwa konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich, a w Berlinie - ogłoszono laureatów 70. festiwalu filmowego Berlinale.

Małgorzata Kidawa-Błońska: Przyszedł czas, by prezydentem Polski została kobieta z Ursusa

"Wszystko wskazuje na to, że przyszedł czas, by prezydentem Polski została kobieta z Ursusa" - ogłosiła w czasie swojej konwencji wyborczej Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Podkreśliła, że chce być prezydentem Polski, bo troszczy się o kraj i jego przyszłość.

"Kocham Polskę tak jak wy i dlatego tu jestem, i dlatego chcę być prezydentem Polski. Prawdziwą prezydent" - mówiła.

Deklarowała również, że będzie "prezydentem wszystkich Polaków".

Kosiniak-Kamysz: Ja z siebie Adriana zrobić nie pozwolę

Dzisiaj miejsce Polski, bezpieczeństwo Polski, jej rozwój, czyli wypełnienie patriotyzmu, to jest silna obecność w Unii Europejskiej - powiedział kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konwencji wyborczej w Rzeszowie.

Wodzisław Śląski: Przepychanki podczas spotkania wyborczego Dudy

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął w sobotę kampanię prezydencką na Śląsku. "Przepychanki i bijatyka na Rynku powitała prezydenta Andrzeja Dudę w Wodzisławiu Śląskim" - informuje "Dziennik Zachodni". Musiała interweniować policja.





PŚ w skokach: Konkursy w Lahti

Weekend upłynął także pod znakiem skoków narciarskich. W sobotę odbył się tam konkurs drużynowy. Polska zajęła szóste miejsce. Zwyciężyli Niemcy, przed Słowenią i Austrią.



W niedzielę odbył się konkurs indywidualny. Piotr Żyła zajął szóste miejsce, Dawid Kubacki był jedenasty, a Kamil Stoch dwunasty. Zwyciężył prowadzący po pierwszej serii Niemiec Karl Geiger.



Biedroń: Cel mamy jeden - skończyć z Polską pogardy

"Cel mamy jeden - skończyć z Polską pogardy i zacząć pisać nowy rozdział dla Polski, Polskę godności" - mówił podczas konwencji wyborczej w Warszawie kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Obiecywał godne emerytury, płace, tanie mieszkania na wynajem i aborcję do 12 tygodnia ciąży.



Polska wolna od koronawirusa. Główny inspektor sanitarny: "Nie wiem, komu przyszło do głowy, że rząd chce ukrywać sytuację"

"Nadal nie mamy w Polsce potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem" - poinformował w niedzielę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Dzień wcześniej główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewnił, że jeśli tylko przypadek zarażenia nowym wirusem zostanie potwierdzony, służby natychmiast o tym poinformują.

"Nie wiem, komu przyszło do głowy, że rząd chce ukrywać sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym" - stwierdził.

Pierwsze trzy przypadki koronawirusa w Czechach

O trzech potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Czechach poinformował w niedzielę minister zdrowia Adam Vojtiech. To pierwsze zakażenia groźnym Covid-19 w tym kraju. Wszyscy zainfekowani przyjechali z Włoch.



Włochy: Już 34 zmarłych z powodu koronawirusa, ponad 1500 zakażonych

Do 34 wzrosła liczba osób, które zmarły we Włoszech w związku z koronawirusem - poinformował w niedzielę rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borelli. Zakażonych jest w całym kraju 1577 osób.





Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w USA

Osoba, u której zdiagnozowano obecność koronawirusa, zmarła w stanie Waszyngton, na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych - poinformowały stanowe władze medyczne. To pierwsza ofiara śmiertelna Covid-19 w USA. Prezydent Donald Trump podał, że chodzi o 50-kilkuletnią kobietę.



Zobacz również: Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w USA

Podstawówka w Kołobrzegu zamknięta. 10-letnia uczennica badana pod kątem koronawirusa

Nawet do środy zamknięta może być Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu: uczennicą tej placówki jest 10-letnia dziewczynka, która zachorowała po powrocie z Indonezji. Lekarze wstępnie wykluczyli już możliwość zarażenia dziecka koronawirusem, ale do momentu otrzymania ostatecznych wyników badań lekcje w tej podstawówce zostały odwołane.

W szkole trwa gruntowana dezynfekcja.

Blisko 1400 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Władze Korei Południowej mówią o "krytycznym momencie"

586 nowych przypadków zarażenia koronawirusem zanotowano w ciągu 24 godzin w Korei Południowej. Tym samym liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do 3736.

Dzień wcześniej w kraju zarejestrowano największy od początku epidemii wzrost liczby zainfekowanych: w ciągu doby przybyło ich aż 813.

Co gorsza, koronawirus zabił już w Korei Południowej 18 chorych.

Władze w Seulu mówią o "krytycznym momencie" w walce z koronawirusem i wzywają do powstrzymania się od uczestnictwa w publicznych wydarzeniach.

Kościoły pozostały w niedzielę zamknięte.

Operacja "Tarcza wiosny". Turcja rozpoczęła ofensywę w Idlibie

Władze Turcji ogłosiły, że jej siły rozpoczęły ofensywę wojskową w prowincji Idlib w północno-zachodniej Syrii. Turcja zestrzeliła m.in. dwa syryjskie samoloty i zbombardowała lotnisko w Aleppo. Turcja zapewnia, że to odpowiedź na ataki żołnierzy syryjskich, w wyniku których zginęło kilkudziesięciu Turków.

Amerykanie wycofają się z Afganistanu. Porozumienie z talibami podpisane

W sobotę, w stolicy Kataru Dausze została podpisana przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Marka Espera i przedstawiciela talibów, mułłę Baradara, jednego z najważniejszych dowódców tego ugrupowania, wspólna deklaracja ws. pokojowego uregulowania ciągnącego się od 18 lat konfliktu wojennego.



Wybory na Słowacji. Porażka Smeru i wielki triumf opozycji

Koniec wieloletniej dominacji partii Kierunek-Socjaldemokracja (Smer-SD) na Słowacji. W wyborach parlamentarnych zwyciężyło ugrupowanie Zwyczajnych Ludzi i Niezależnych Osobistości (OLaNO), na które zagłosował co czwarty wyborca.

Morawiecki: Nasze reformy były możliwe dzięki naprawie finansów publicznych

Rzeczywisty rozwój kraju odbywa się poprzez to, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi wyborami, zależy od tego, czy rząd wywiązuje się ze swoich zobowiązań i rzetelnie je realizuje - podkreślił premier Mateusz Morawiecki, podsumowując 100 dni rządu.

Cezary 2020: Roman Polański z nagrodami, publiczność wybuczała wybór akademii

Nominowany w 12 kategoriach film Romana Polańskiego "Oficer i szpieg" otrzymał w piątek wieczorem trzy statuetki Cezara w kategoriach: najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz adaptowany oraz najlepsze kostiumy. Nieobecny na ceremonii reżyser był wielokrotnie piętnowany przez prowadzących ceremonię oraz publiczność.

Podczas ceremonii, która odbyła się w paryskiej Salle Pleyel najważniejszą nagrodę - Cezara za najlepszy film otrzymał obraz "Nędznicy" (Les Miserables) w reżyserii Ladj Ly.

70. Berlinale: Irański dramat nagrodzony Złotym Niedźwiedziem

Irański obraz "There Is No Evil" Mohammada Rasoulofa został nagrodzony Złotym Niedźwiedziem dla najlepszego filmu podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. "Chciałbym, by reżyser mógł tu dziś być, ale nie wolno mu opuszczać kraju. Życzylibyśmy sobie, by nikt nigdy nie był więziony z powodów politycznych" - mówił producent Farzad Pak, odbierając statuetkę w imieniu Rasoulofa.