586 nowych przypadków zarażenia koronawirusem zanotowano w ciągu 24 godzin w Korei Południowej. Tym samym liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do 3736. Dzień wcześniej w kraju zarejestrowano największy od początku epidemii wzrost liczby zainfekowanych: w ciągu doby przybyło ich aż 813. Co gorsza, koronawirus zabił już w Korei Południowej 18 chorych. Władze w Seulu mówią o "krytycznym momencie" w walce z koronawirusem i wzywają do powstrzymania się od uczestnictwa w publicznych wydarzeniach. Kościoły pozostały w niedzielę zamknięte.

